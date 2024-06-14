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人民银行：5月末M2余额301.85万亿元 同比增长7%

2024年06月14日17:10 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，5月金融统计数据报告显示，5月末，广义货币（M2）余额301.85万亿元，同比增长7%。此外，前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。

广义货币增长7%

5月末，广义货币（M2）余额301.85万亿元，同比增长7%。狭义货币（M1）余额64.68万亿元，同比下降4.2%。流通中货币（M0）余额11.71万亿元，同比增长11.7%。前五个月净投放现金3618亿元。

前五个月人民币贷款增加11.14万亿元

5月末，本外币贷款余额253.31万亿元，同比增长8.9%。月末人民币贷款余额248.73万亿元，同比增长9.3%。

前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看，住户贷款增加8891亿元，其中，短期贷款增加293亿元，中长期贷款增加8598亿元；企（事）业单位贷款增加9.37万亿元，其中，短期贷款增加2.44万亿元，中长期贷款增加7.11万亿元，票据融资减少3047亿元；非银行业金融机构贷款增加5306亿元。

5月末，外币贷款余额6442亿美元，同比下降10.7%。前五个月外币贷款减少122亿美元。

前五个月人民币存款增加9万亿元

5月末，本外币存款余额299.18万亿元，同比增长6.5%。月末人民币存款余额293.26万亿元，同比增长6.7%。

前五个月人民币存款增加9万亿元。其中，住户存款增加7.13万亿元，非金融企业存款减少2.45万亿元，财政性存款增加5759亿元，非银行业金融机构存款增加2.39万亿元。

5月末，外币存款余额8323亿美元，同比下降2.3%。前五个月外币存款增加344亿美元。

5月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.85%，质押式债券回购月加权平均利率为1.82%

5月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交160.78万亿元，日均成交7.66万亿元，日均成交同比下降18.3%。其中，同业拆借日均成交同比下降46.6%，现券日均成交同比增长23.5%，质押式回购日均成交同比下降22.8%。

5月份同业拆借加权平均利率为1.85%，比上月低0.02个百分点，比上年同期高0.35个百分点。质押式回购加权平均利率为1.82%，比上月低0.04个百分点，比上年同期高0.27个百分点。

5月份经常项下跨境人民币结算金额为1.3万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为0.7万亿元

5月份，经常项下跨境人民币结算金额为1.3万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为0.95万亿元、0.35万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为0.7万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为0.25万亿元、0.45万亿元。

(责编：罗知之、高雷)
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