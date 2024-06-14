人民网北京6月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，5月社会融资规模增量统计数据报告显示，初步统计，前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。

其中，对实体经济发放的人民币贷款增加10.26万亿元，同比少增2.1万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加727亿元，同比多增778亿元；委托贷款减少915亿元，同比多减1714亿元；信托贷款增加2350亿元，同比多增1968亿元；未贴现的银行承兑汇票减少318亿元，同比多减1863亿元；企业债券净融资1.2万亿元，同比多2519亿元；政府债券净融资2.49万亿元，同比少3497亿元；非金融企业境内股票融资1060亿元，同比少2835亿元。

(责编：罗知之、高雷)

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