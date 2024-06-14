人民银行：前五个月社会融资规模增量累计14.8万亿元
2024年06月14日17:15 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，5月社会融资规模增量统计数据报告显示，初步统计，前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。
其中，对实体经济发放的人民币贷款增加10.26万亿元，同比少增2.1万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加727亿元，同比多增778亿元；委托贷款减少915亿元，同比多减1714亿元；信托贷款增加2350亿元，同比多增1968亿元；未贴现的银行承兑汇票减少318亿元，同比多减1863亿元；企业债券净融资1.2万亿元，同比多2519亿元；政府债券净融资2.49万亿元，同比少3497亿元；非金融企业境内股票融资1060亿元，同比少2835亿元。
(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民银行：前五个月社会融资规模增量累计14.8万亿元
- 人民网北京6月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，5月社会融资规模增量统计数据报告显示，初步统计，前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。 其中，对实体经济发放的人民币贷款增加10.26万亿元，同比少增2.1万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加727亿元，同比多增778亿元；委托贷款减少915亿元，同比多减1714亿元；信托贷款增加2350亿元，同比多增1968亿元；未贴现的银行承兑汇票减少318亿元，同比多减1863亿元；企业债券净融资1.2万亿元，同比多2519亿元；政府债券净融资2.49万亿元，同比少3497亿元；非金融企业境内股票融资1060亿元，同比少2835亿元。…
- 人民银行：5月末社会融资规模存量391.93万亿元
- 人民网北京6月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，5月社会融资规模存量统计数据报告显示，初步统计，5月末社会融资规模存量为391.93万亿元，同比增长8.4%。 其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为245.74万亿元，同比增长8.9%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.73万亿元，同比下降7.2%；委托贷款余额为11.18万亿元，同比下降1.3%；信托贷款余额为4.14万亿元，同比增长9.4%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.45万亿元，同比下降13%；企业债券余额为31.84万亿元，同比增长1.9%；政府债券余额为72.28万亿元，同比增长14.7%；非金融企业境内股票余额为11.54万亿元，同比增长4.6%。…
- 评论
- 关注