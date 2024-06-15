本报北京6月14日电 （记者邱超奕）社会保障卡是国家民生服务的基础性载体。记者从人力资源和社会保障部获悉，目前全国电子社保卡领用人数突破10亿，电子社保卡已开通全国服务100项、属地服务1000余项、服务渠道432个，累计服务超500亿人次。

据了解，电子社保卡与实体社保卡一一对应、功能相通。截至今年3月底，全国社会保障卡持卡人数已达13.8亿人，覆盖98%的人口。只要本人持有实体社保卡，即可通过电子社保卡官方APP、微信小程序和支付宝小程序、国家政务服务平台、国务院客户端微信小程序、掌上12333、云闪付、人社部门APP、服务银行APP等电子社保卡服务渠道申领使用电子社保卡。

电子社保卡具备多方面作用，比如在人社服务领域，可用于就业创业、社会保险、劳动用工、调解仲裁等业务申办；在政务服务领域，可用于各级政务服务平台的身份认证和快速登录等；在智慧城市服务领域，可用于交通出行、进公园景区的身份凭证和购票服务等。

今年初，人力资源和社会保障部印发相关通知，加快推进社会保障卡居民服务“一卡通”建设，提出到2025年，社保卡在民生服务领域应用取得显著成效，“一卡通”政策体系更加完善，省级“一卡通”普遍实现，区域“一卡通”形成趋势；到2027年，社保卡在民生服务领域得到广泛应用，全国“一卡通”基本实现。

人力资源和社会保障部信息中心有关负责人表示，将加快推动全业务、跨部门、跨地区用卡，不断拓展社保卡在就医购药、交通出行等领域应用范围，实现更多服务就近办、多点办、提速办。

(责编：白宇、卫嘉)

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