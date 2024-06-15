50年期超长期特别国债首发
2024年06月15日05:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京6月14日电 （记者汪文正）14日，财政部首次发行50年期超长期特别国债，发行总额350亿元，由承销团进行竞争性招标后确定的票面利率为2.53%。
根据发行安排，本期国债将通过财政部北京证券交易所政府债券发行系统进行招标发行，为50年期固定利率附息债。本息兑付日期方面，从2024年6月15日开始计息，每半年支付一次利息，利息支付日为每年的6月15日、12月15日，2074年6月15日偿还本金并支付最后一次利息。
(责编：白宇、卫嘉)
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