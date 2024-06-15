科技创新再贷款加速落地
首批遴选近7000家符合条件的企业
2024年06月15日05:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京6月14日电 （记者徐佩玉）记者14日从中国人民银行获悉，首笔科技创新贷款近日已发放，后续其他贷款将陆续投放。
为做好科技金融大文章，加强对初创期科技型企业融资支持，今年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。
近期，中国人民银行与科技部依托“创新积分制”评价，遴选了首批近7000家符合条件的企业，向21家全国性银行推送。各银行快速响应，迅速行动，首笔科技创新贷款近日已发放，后续其他贷款将陆续投放。中国人民银行与科技部正在组织开展第二批32万余家科技型企业创新积分评价，遴选企业名单推送给银行。
中国人民银行表示，将继续加强与科技部等部门的协同配合，优化创新积分评价指标，强化政银企对接，推动银行用好用足科技创新和技术改造再贷款，将更多金融资源投向科技创新领域，为加快发展新质生产力提供有力金融支持。
(责编：白宇、卫嘉)
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