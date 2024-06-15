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湖北以科技创新引领产业创新

本报记者 禹伟良 范昊天
2024年06月15日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　湖北武汉光迅科技股份有限公司实验室，研发人员正将一个拇指大的光模块放入高温烘箱里测试。光迅科技近年来每年将营收的12%投入研发，近期发布的1.6太比特硅光方案光模块，有望为数据中心超高算力需求提供更优解决方案。

　　2022年6月，习近平总书记在湖北武汉考察时强调，“深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展”。

　　今年3月，习近平总书记主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会时强调：“要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力。”

　　深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，湖北坚持向科技创新要增长、以动力变革提质效，不断塑造发展新动能新优势，新质生产力正展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力。

　　激光闪烁，仅用10分钟，一片碳化硅晶圆切割完毕，崩边在5微米以内。位于武汉东湖高新区的湖北九峰山实验室里，一台国产半导体晶圆激光切割机表现亮眼。

　　“晶圆切割是半导体封测工艺中的关键工序。”华工科技产业股份有限公司董事长马新强介绍，公司完成半导体晶圆激光切割系列装备的国产化开发，但在市场化时曾遇到难题。在九峰山实验室的支持下，这套装备经过近半年中试，在精度和效率上均达国际先进水平，3月底顺利发往首家客户。

　　投运一年多的九峰山实验室，是湖北在优势领域组建的十大实验室之一。不久前，8寸硅光薄膜铌酸锂光电集成晶圆在这里下线。

　　科技创新是发展新质生产力的核心要素。湖北省委书记王蒙徽表示，湖北传统产业比重大，转型发展任务重，转变经济发展方式是唯一出路，必须加快实施创新驱动发展战略，以科技创新催生新产业、新模式、新动能，开辟经济发展的新领域新赛道。

　　S形流水线上，升降机、传送带有序配合，自动传送着汽车底盘和零部件……4月9日，岚图汽车科技有限公司第10万辆新能源汽车驶下生产线。岚图汽车是东风汽车集团有限公司加快转型升级的关键落子。今年一季度，东风集团新能源汽车销量同比增长156.2%。

　　“通过技术改造升级，实现从‘论吨卖’到‘论克卖’。”在宜昌市，湖北兴发化工集团股份有限公司董事长李国璋告诉记者，“过去生产一吨普通黄磷只卖2万余元，现在创新研发黑磷材料，每克售价可达5000元。”

　　宜昌市近年来加快推动传统化工产业向新能源新材料产业转型升级。“全市化工企业已开发食品级、医药级、电子级等各类化学品600余种。”宜昌市经济和信息化局局长朱汉洪介绍，全市在建、拟建投资亿元以上新能源、新材料项目56个，总投资超2600亿元。

　　将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，湖北全省现有17个营业收入过千亿元产业，光电子信息、新能源与智能网联汽车、生命健康、高端装备、北斗等五大优势产业营收占规上工业比重超过60%。

　　不久前，由在鄂科研机构——航空工业特种飞行器研究所研制的“祥云”AS700民用载人飞艇成功完成首次转场飞行。“这是我国首个具有完全自主知识产权的先进载人飞艇，目前已获得一批意向订单，首架飞艇计划今年底交付。”AS700民用载人飞艇项目经理杜伟介绍。

　　“我们加快低空经济、生命科学、前沿材料、未来能源等领域产业技术储备和前瞻布局，形成了一批创新成果。”湖北省科技厅厅长冯艳飞介绍。

　　“以科技创新引领产业创新，湖北产业加快迈向中高端，高质量发展的路子越走越宽广。”湖北省省长王忠林表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月15日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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