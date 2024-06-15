本报记者 齐志明 李 刚 宋豪新

习近平总书记强调：“倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。”

国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，建立激励和约束相结合的长效机制，加快淘汰落后产品设备，提升安全可靠水平，促进产业高端化、智能化、绿色化发展。

我国汽车、手机、家电等大宗商品市场总体上正从“增量时代”进入“增量和存量并重时代”。建立健全高效回收循环利用体系，是深入推进消费品以旧换新行动，促进产业高端化、智能化、绿色化发展的重要保障。

如何进一步健全汽车和家电回收体系，打通废旧汽车和家电回收堵点，畅通消费品以旧换新循环，记者进行了采访。

完善废旧消费品回收网络

“老空调不太制冷了，又费电，想换台新的。正好家电卖场有‘以旧换新’和新品补贴的活动，还提供上门拆旧服务，很方便。”近日，江西萍乡市安源区居民彭生旺来到当地四平家电卖场，将使用了多年的旧空调置换成了新空调。

“我们卖场的智能家电都参与‘换新补贴’活动，还提供‘一站式收旧、送新和安装’等服务。”安源区四平家电卖场负责人黄勇介绍，消费者可以请店员对旧家电进行残值评估，挑选新商品后直接抵扣残值，能节省不少购买成本。

回收后的家电旧物如何处置？据介绍，卖场将回收后的废旧家电统一打包后送入回收工厂，经环保拆解、三级分选后，拆解成再生金属、再生塑料等原材料，重新循环利用。

现在，很多生产、销售企业和二手交易平台企业建设逆向物流体系或与专业回收企业合作，上门回收废旧消费品。发展“换新+回收”物流体系和新模式。

“家里的燃气灶不聚火、费气，想换台新的，多番比较后，我选中了一款燃气灶。”广东佛山市南海区西樵镇官山社区居民康伯说。第二天，燃气灶公司工作人员就上门帮忙换了新灶，做了燃气安全检测，并把旧灶具带走。

美的公司开展“绿色行动·以旧换新”活动，为消费者提供一站式全流程回收服务，安排团队上门为消费者拆卸旧家电，并将旧家电送往专业工厂进行拆解和循环再生。今年一季度，美的旗下参与家电以旧换新活动的实体门店超2.5万家，覆盖用户71万人，累计成交超128万台。拼多多公司推出上门回收和上门安装的服务方式，消费者按页面提示完成废旧商品估价流程后，即可预约质检员上门质检、回收旧机和安装新机。万物新生（爱回收）公司建立了线上线下结合的回收网络，为用户提供上门回收、快递、自助回收等组合性回收渠道。

今年初，商务部等9部门联合印发的《关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知》提出，到2025年，全国废旧家电家具回收量比2023年增长15%以上，废旧家电家具规范化回收水平明显提高。

日前，国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，将进一步完善再生资源回收网络，力争全年推动大中城市新增标准化规范化回收站点2000个，其中供销系统1000个，而且要建设绿色分拣中心200个。目前，供销合作社系统拥有再生资源全资控股企业800多家，回收网点3.5万个，将积极改造和新建标准化规范化回收站点。

加快发展二手商品交易市场

“没想到现在买卖二手车这么方便！”近日，四川成都市民王健走进位于成都市双流国际空港商务区的澳康达（成都）名车广场，发现前来购买二手车的客户络绎不绝。

作为西南地区单体面积最大的二手车交易市场之一，澳康达（成都）名车广场汇聚了上百种汽车品牌、上千台汽车供消费者选择，展厅内的客服中心为消费者提供一站式选车、购车、置换、手续办理等全流程服务。

随着绿色消费理念逐渐深入人心，二手车、二手电子产品消费渐成潮流。在以旧换新政策推动下，二手商品市场加快发展。中国汽车流通协会信息显示，4月二手车共交易168万辆，较去年同期增长14.7%。

优化服务，激活线下二手商品市场。

成都推出购车优惠政策，在2027年8月5日前对在该市登记注册的非营运性质国Ⅳ及以下排放标准车辆报废，并在该市购置和上牌新能源汽车的单位和个人，按照报废车型，分别给予小型车2000元/辆、中型车5000元/辆、大型车8000元/辆的置换奖励。

“消费者还可以享受全国车源调拨服务。”成都市双流区商务局相关负责人介绍，比如，消费者在手机客户端上看到一台心仪的汽车，但该车辆在深圳展厅，可以通过互调服务，在成都完成提车。

完善流通，提升线上交易便利度。

瓜子二手车平台推出线上拍卖模式，打破卖车交易的区域局限，让卖家可以在线比价，由规范、合规的买家参与竞拍，最快能在24小时内完成拍卖交易，并推出“先试7天再买车”服务，买家可以体验到一站式选车、试车、购车服务。

“以旧换新政策有利于促进二手车流通的透明化和规范化，提高汽车更新效率，为消费者提供更多更优质的二手车源，并将加速我国新能源汽车发展。”瓜子二手车高级副总裁王晓宇说。

注重环保，绿色消费渐成趋势。

“目前3C数码类产品回收市场规模已经突破了千亿元，其中智能手机约占70%，越来越多消费者愿意选择以旧换新的方式消费。”万物新生（爱回收）集团执行总裁王永良介绍，去年爱回收全平台二手商品交易量为3230万单，其中大部分为二手手机，目前回收量较大的城市为北京、上海等。

相关调研分析预计，2021年至2026年间，中国二手消费电子设备交易和服务市场规模复合年均增长率为26.1%。

推动废旧资源高水平再生利用

新一轮消费品以旧换新行动实施以来，各地区各部门、相关经营主体提高资源利用效率，以废弃物精细管理、有效回收、高效利用为路径，积极发展资源循环利用产业。

提升消费品回收循环利用水平是一个系统工程，需要各方协力、综合施策，聚焦重点关键环节，推出创新务实举措，打通卡点堵点，畅通再生资源循环利用渠道，提高资源利用效率。

“我们废旧家电年处理能力总量已达3188万台（套）。”中国供销集团所属中国再生资源开发集团有限公司副董事长王云立介绍，公司积极推进技术研发工作，不断提升废旧家电拆解效率，下属企业中再资源环境股份有限公司目前在废旧家电拆解领域拥有44项专利技术，将废旧家电精细化拆解后，可直接得到铁、铜、铝、塑料等高品质再生原材料，通过机械化、自动化和智能化拆解工艺，不断提高拆解物的分拣加工效率。

中华全国供销合作总社有关负责人表示，要立足供销合作社职责和优势，加快构建覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系。

在二手电子产品方面，对于无法重复使用的电子产品，万物新生与具有相关资质的处置机构，进行废旧设备环保处置合作，并对处置技术、处置过程和最终的处置结果进行监督。2022年，万物新生回收并监督绿色处置的废旧电子设备共计27万台，减少电子产品污染约43.2吨。

数字化赋能，让回收循环利用更高效。今年5月，在国家发展改革委、商务部等单位指导下，天猫联合中国标准化协会、中国家电协会、超1.7万个家电家居商家和50余家循环拆旧企业，共同发起“以旧换新绿色行动”。未来，天猫上超10万款家电家居商品将拥有专属“溯源码”，从商品销售、回收、拆解到再利用等环节全程溯源可控。这套数字系统将有效防范二手商品非法倒卖和拆解，大幅提升资源利用率。

专家表示，要因地制宜加强回收站点建设，加快培育壮大再生资源行业龙头企业，加快打造再生资源拆解厂等深加工基地，进一步推动集中处理，确保资源循环利用和环境安全。

《 人民日报 》（ 2024年06月15日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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