前5月新能源汽车产销量同比增长均超30%（新数据 新看点）
延续快速增长态势
2024年06月15日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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数据来源：中国汽车工业协会
本报北京6月14日电 （记者王政）中国汽车工业协会14日发布的数据显示：今年前5月，我国汽车产销量分别达1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3%，汽车产销量保持同比稳步增长。新能源汽车产销量延续快速增长态势，前5月产销分别完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达到33.9%。
5月，我国新能源汽车替代传统燃油车的步伐持续加速，新能源汽车产销分别完成94万辆和95.5万辆，同比分别增长31.9%和33.3%，市场占有率继4月达到36%之后再度攀升至39.5%。
近期，汽车市场政策利好不断，为新能源汽车持续快速增长提供了有力支撑。财政部下拨专项资金用于支持老旧汽车报废更新，汽车以旧换新工作开局良好。工业和信息化部等5部门发布开展2024年新能源汽车下乡活动，加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板。随着相关政策加快落地、持续发力，将充分释放消费潜力，推动行业稳定发展。
《 人民日报 》（ 2024年06月15日 01 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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