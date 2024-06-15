西气东输累计向长三角地区输送天然气超5000亿立方米
2024年06月15日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月14日电 （记者冉永平、丁怡婷）记者6月14日从国家管网集团获悉：西气东输管道系统累计向长三角地区输送天然气超过5000亿立方米，折合替代标煤6.45亿吨，可减少排放二氧化硫1272万吨、粉尘3.62亿吨、二氧化碳7.31亿吨。
西气东输管道系统包含西气东输一线、二线、三线，总里程超2万公里。我国干线天然气管网的一次入网量每年超过2200亿立方米，西气东输管道系统输量约占50%，对国产气资源开发、进口气入网量增加和下游清洁能源利用具有重要意义。
西气东输管道系统途经长三角地区30个地市，供气量约占长三角地区天然气消费总量的3/4，超2亿人口从中受益。围绕推动长三角区域一体化发展，国家管网集团加速推进管网互联互通。随着油气管道“织网扩网”步伐不断加速，长三角地区能源保障能力将进一步提升。
《 人民日报 》（ 2024年06月15日 01 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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