长征十号系列运载火箭完成一子级动力系统试车
2024年06月15日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月14日电 （记者刘诗瑶）中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制的长征十号系列运载火箭，6月14日成功完成一子级动力系统试车。此次试验是长征十号系列运载火箭的首次系统级大型地面试验。
长征十号运载火箭为三级半火箭，是为载人月球探测工程研制的发射新一代载人飞船和月面着陆器的火箭。
动力系统试车是运载火箭研制中系统最多、状态最复杂、难度最大的地面研制试验。长征十号系列运载火箭动力系统试车为一子级三台YF—100K发动机同时点火，是我国现阶段运载火箭在研制过程中规模最大的一次动力系统试车，地面推力达382吨，较之前最大规模试验增长了约1.6倍，本次试车标志着长征十号系列运载火箭已全面转入开展大型地面试验研制的快车道。
《 人民日报 》（ 2024年06月15日 01 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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