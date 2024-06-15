本报记者 马跃峰 苏 滨

6月14日上午，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，贵州省有关负责同志围绕“坚持以高质量发展统揽全局 开创经济兴、百姓富、生态美的多彩贵州新未来”介绍了相关情况。

“2021年2月，习近平总书记到贵州考察调研，希望贵州‘坚持以高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，统筹发展和安全工作，在新时代西部大开发上闯新路，在乡村振兴上开新局，在实施数字经济战略上抢新机，在生态文明建设上出新绩，努力开创百姓富、生态美的多彩贵州新未来’。”贵州省委副书记、省长李炳军说，贵州牢记习近平总书记嘱托，坚定围绕“四新”主攻“四化”，也就是新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

2023年，贵州地区生产总值超过2万亿元，高质量发展成为贵州的主旋律。

打造现代化产业体系

“贵州49种矿产储量居全国前10位。近年来，贵州立足资源禀赋，大力推进‘富矿精开’，加快构建富有贵州特色、在国家产业格局中具有重要地位的现代化产业体系。”李炳军说，贵州重点打造六大产业集群，各市县都在发展自己的主导产业。工业对经济增长的贡献率达43.8%，成为发展的“第一动力”。同时，大力推动山地特色农业、旅游业提质升级，贵州现代化产业体系的“四梁八柱”开始形成。

煤、电等传统产业加快转型升级提质。推动产业链延伸，大力推动煤化工与磷化工耦合发展；大力发展清洁能源，清洁能源装机占比超过56%，实现了水、火、风、光、储“多能互补”；磷化工业向新能源电池材料产业延伸，推动“动力电池+储能电池”双赛道发展。

新兴产业、未来产业崭露头角。作为首个国家大数据综合试验区，贵州投运和在建的重点数据中心达到47个，已经成为国家“东数西算”八大枢纽节点之一。贵州将打造数据中心、智能终端、数据应用三个千亿元级产业集群，完善产业生态圈，在数字产业新赛道上跑出加速度。

百姓生活越来越幸福

打赢脱贫攻坚战后，贵州坚持把不发生规模性返贫作为底线，对脱贫人口进行监测和帮扶，实施居民增收三年行动。在守牢底线的基础上，学习运用“千万工程”经验，进一步推动富在农家、学在农家、乐在农家、美在农家“四在农家”建设。

着力发展乡村特色产业。立足独特的山地立体气候，贵州从品种、品质、品牌入手，推动特色产业扩大规模、提质增效，实现更好发展；培育壮大经营主体，推动农业全面升级；坚持农民在种植、养殖环节的主体地位，降低生产成本，发挥农民主观能动性，让产业发展更可持续。

截至2023年底，贵州已培育国家级茶叶龙头企业12家；过去5年，食用菌相关企业数量增加两倍，刺梨综合产值年均增长超30%，辣椒制品占据国内近70%的市场份额。如今的贵州，茶叶漂洋过海、小辣椒变成大产业、蜂糖李成为“甜蜜”事业，老百姓的日子越过越红火。

近年来，贵州每年新增城镇就业60万人，有组织开展劳务输出，省外务工劳动力稳定在600万人左右；贵州县县通高速，村村通水泥路，产业路直通田间地头，快递包裹送到农民群众家门口、出门就能坐客车；建成5个国家区域医疗中心，省市县乡村五级医疗体系加快健全；贵州加强理工院校和理工学科建设，加快发展职业教育，让更多贵州孩子能上大学、接受更好的教育。

全力守护好绿水青山

绿水青山已经成为多彩贵州最亮丽的底色，成为贵州人民的“幸福不动产”。

“贵州持续加强生态保护和修复，全省森林覆盖率达到63%，世界自然遗产全国最多，动植物种类全国第三。中心城市空气质量保持优良，主要河流出省断面水质全部优良，每年为长江、珠江输送1000多亿立方米优质水源。”李炳军说。

坚定不移推动绿色发展。加快绿色低碳发展，推动磷化工、煤化工等传统产业改造提升，提高煤炭清洁高效利用水平，大力推进“电动贵州”建设。

坚定不移加强环境保护和生态建设。贵州坚持铁腕治污，坚决打好污染防治攻坚战，加强乌江等重点流域治理和生态建设，石漠化面积近10年来减少近一半。推进生态文明制度创新，出台了生态文明建设条例，创建了环保法庭，成立了生态产品交易中心，创新生态产品价值实现机制，开展了林业碳汇、碳票等试点。

“今天的贵州，正在全力谱写中国式现代化贵州篇章，朝着经济兴、百姓富、生态美的目标加快奋进。”李炳军说。

《 人民日报 》（ 2024年06月15日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经