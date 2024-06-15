本报北京6月14日电 （记者罗珊珊）今年6月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效满一周年。商务部新闻发言人介绍，RCEP是世界上参与人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定，是亚太区域经济一体化的重要里程碑。RCEP全面生效一年来，进一步促进了本区域更大范围、更高水平和更深层次的开放合作，有力提振全球经济复苏的信心。

激发区域经济发展活力。2023年，RCEP区域内部贸易达到5.6万亿美元，较协定正式生效前的2021年略有增长。区域内产业链供应链合作愈发紧密。2023年，RCEP区域共吸引绿地投资2341亿美元，增长29.8%，是2021年的2.2倍。

助力我国扩大高水平对外开放。货物贸易稳中有进，2023年，我国对RCEP其他14个成员国合计进出口12.6万亿元，比2021年增长5.3%。投资合作持续升温，2023年，我国对RCEP其他成员国非金融类直接投资流量达到180.6亿美元，同比增长26%，高于我国对全球投资增速14个百分点。更多企业从RCEP中获利，2023年，我国企业在RCEP项下享惠进口905.2亿元，税款减让达到23.6亿元。

下一步，商务部将持续高质量推进RCEP实施工作。充分发挥2024年中国担任RCEP联合主席国作用，引领各方高水平履约，不断提升协定在区域整体的实施效果。同时，继续为企业用好用足RCEP等自贸协定优惠措施提供支持和服务。

《 人民日报 》（ 2024年06月15日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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