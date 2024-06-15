本报北京6月14日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年5月份，国家铁路发送货物3.37亿吨，同比增长2.8%，日均装车18.05万车，同比增长3.0%。其中，中欧班列共开行1724列，发送货物18.6万标箱，同比分别增长14%、13%，创单月运量历史新高。

重点物资运输保障有力。用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼、兰新铁路等主要货运通道，国家铁路煤炭、电煤日均装车分别保持在8万车、5.5万车以上高位水平，助力各地“迎峰度夏”。5月份化肥、冶炼物资、矿建运量同比分别增长26%、9%、17.5%。

“公转铁”成效显著。发挥全国40个铁路物流中心的作用，以市场化手段推进“公转铁”；加快铁路专用线和物流基地建设，打通“最先一公里”和“最后一公里”……5月份国家铁路港口日均装车3.36万车，同比增长15.4%。

国际联运保持稳定畅通。大力开行“澜湄快线”国际货物列车，更好发挥中老铁路黄金通道作用，5月份累计发送跨境货物47.3万吨，同比增长16.2%。铁路各大口岸日均交车2985车，同比增长15%，通关效能大幅提升。

《 人民日报 》（ 2024年06月15日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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