本报北京6月14日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示：今年1—5月，我国人民币贷款增加11.14万亿元，为历史同期较高水平。截至5月末，我国本外币贷款余额253.31万亿元，同比增长8.9%，人民币贷款余额248.73万亿元，同比增长9.3%。

从信贷结构看，今年前5月，我国信贷资源更多流向国民经济重点领域和薄弱环节。截至5月末，制造业中长期贷款余额13.55万亿元，同比增长21.8%，其中，高技术制造业中长期贷款余额同比增长22.7%；高新技术、“专精特新”、科技中小企业贷款余额分别为14.77万亿元、4.11万亿元、2.68万亿元，同比增长11.6%、15.9%、19.2%；普惠小微贷款余额为31.56万亿元，同比增长19.3%；全口径涉农贷款余额60.03万亿元，同比增长12.1%。以上贷款增速均高于同期各项贷款增速，占各项贷款的比重进一步上升。

与此同时，贷款利率继续保持在历史低位水平。5月份新发企业贷款加权平均利率为3.71%，比上月低6个基点，比上年同期低25个基点；新发个人住房贷款利率为3.64%，比上月低6个基点，比上年同期低53个基点，均处于历史低位。

数据显示，今年前5月，我国社会融资规模增长平稳。截至5月末，社会融资规模存量为391.93万亿元，同比增长8.4%，增速比上月高0.1个百分点，同经济增长和价格水平预期目标基本匹配。5月社会融资规模增加2.06万亿元，同比多5088亿元。

《 人民日报 》（ 2024年06月15日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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