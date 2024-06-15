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今年西部陆海新通道海铁联运班列完成5000列

2024年06月15日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁6月14日电  （记者张云河）6月14日上午，一列满载着新加坡聚乙烯，国内白云石、高岭土等货物的海铁联运班列，从广西钦州铁路集装箱中心站缓缓发出，驶向重庆小南垭站。这标志着2024年西部陆海新通道海铁联运班列完成5000列，同比增长20.8%，折合25万标箱，提前16天完成上半年目标，为全年完成1万列战略目标任务奠定基础。

　　据介绍，近年来，北部湾港基础设施加速完善，航线网络进一步优化织密，西部陆海新通道班列开行规模稳步增长，班列覆盖面持续扩大。今年以来，已新增重庆黔江站，四川乐山北站，云南东川站、建水北站、甸尾站，贵州毕节东站，广西黎塘站、六景站8个站点。截至5月底，西部陆海新通道货物运输品类已增加到1154种，辐射18个省份的72个城市152个站点。

　　依托西部陆海新通道，1—5月，北部湾港（本港）完成货物吞吐量12691万吨，同比增长4.96%；完成集装箱吞吐量351.3万标箱，同比增长19.11%。其中，5月份货物吞吐量创单月历史新高。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月15日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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