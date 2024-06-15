人民网记者 孙红丽

高温来袭，消暑清凉商品走俏、避暑游热度攀升、消费品以旧换新持续发力……夏日市场的消费活力正火热开启。

近期，广东、海南、安徽等多地纷纷开启新一轮消费券的发放，主要涉及文旅、家电、汽车、餐饮等长期消费的热点领域。

据文化和旅游部数据，今年“5·19中国旅游日”活动期间，各地推出7大类6300余条惠民措施，发放总额1亿多元的消费券，其中包括景区降价、免费等优惠措施，更好满足大众文化和旅游消费需求。

广东面向居民和游客发放总值200万元的文旅消费券，专项用于参与活动的星级饭店和民宿的住宿消费；海南向乘机入岛游客发放“机票即门票”券并适时发放零售（含离岛免税）、住宿餐饮、旅游文化等领域消费券，引导银行、商贸企业共同参与；安徽启动第二届“520”安徽文旅惠民消费季，发放2500万元文旅消费券，消费券活动时间从5月一直持续到10月，覆盖端午、暑期、国庆等消费旺季。

“各地真金白银促消费，这一轮消费券发放举措将更充分挖掘超大规模市场优势，畅通经济循环。”中国宏观经济研究院研究员刘翔峰表示，新一波消费券在各地密集投放，有助于继续增强消费能力，创新消费场景，释放消费潜力，在短时间内打通消费循环，为商贸企业补充客流，带动相关产业生产，进一步形成优化就业、收入分配和消费全链条的良性循环促进机制。

用“真金白银”支持，各地引导以旧换新的步伐也在加快。汽车、家电、家装厨卫市场综合体量大，带动效应强，相当一部分产品使用年限较长，换新升级潜力巨大。

“家里的空调太旧了，我准备换一台更智能省电的。”在北京某家电卖场，消费者刘女士在店员的指导下，领取了各种消费补贴券，一台空调节省了近500元。

5月31日起，北京面向在京消费者发放以旧换新补贴，消费者购买符合条件的适用商品可享至少10%立减优惠；湖北省商务厅等4部门日前发布以旧换新实施细则，发放3.5亿元补贴资金，实施绿色智能家电家居以旧换新；6月15日起，福建福州发放“惠聚榕城 畅享福品”2024年福州市首轮家电以旧换新消费券，总额达500万元。

围绕促进汽车消费，近期全国多地同样新政频出。5月26日，“焕新出行 智驾蓉城”2024年成都市促进汽车消费奖励活动上线，活动总金额3000万元；辽宁大连于 5 月 20 日至 6 月 30 日发放总额 2000 万元的汽车消费券；安徽芜湖开展“芜湖消费·出行芜优”汽车消费券活动，推动汽车消费市场持续稳步增长。

夜间消费方面，北京大兴区发放超1000万消费券、开展夜间配套市集活动等；5月26日至9月30日期间，河北唐山向市民发放约7万张80万元夜经济消费券，为市民提供实实在在的优惠；湖北宜昌适时投放支持夜间经济发展的消费券，通过对重点企业奖补，发放夜间消费券等多种方式，支持夜间消费集聚、夜间消费品牌建设、夜间消费配套完善、“夜食”“夜购”“夜游”“夜娱”等七个方面。

“夜经济需要多形式多层次的内容供给。当前，音乐节、戏剧节以及各种体育赛事的多元化文娱活动更为丰富，这为企业、商户提增了信心。各地也在出台更多相关政策，不断完善配套和资源支持。”刘翔峰说。

刘翔峰建议，建设博物馆、展览馆等沉浸式消费新空间。推动夜间文旅消费规范创新发展。引导博物馆、文化馆、游乐园等延长开放时间，支持有条件的地区建设“24小时生活圈”，建设新型文旅消费集聚区。

(责编：孙红丽、高雷)

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