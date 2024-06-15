张蕾

原标题：长十系列火箭一子级动力系统试车成功

由中国运载火箭技术研究院（中国航天科技集团有限公司所属）抓总研制的长征十号系列运载火箭（以下简称“长十系列火箭”）14日成功完成一子级动力系统试车。在试车过程中，发动机正常启动、稳定工作、定时关机，各项参数测试正常。这是长十系列火箭的首次系统级大型地面试验，对一子级增压输送系统与发动机的匹配性、推进剂加注流程、多机并联传力和环境特性等技术进行了充分验证，标志着长十系列火箭已全面转入开展大型地面试验研制的快车道。

长十系列火箭为三级半火箭，是为载人月球探测工程研制的发射新一代载人飞船和月面着陆器的火箭。火箭总长92.5米，起飞重量约2189吨，起飞推力约2678吨，地月转移轨道运载能力不小于27吨。该型火箭衍生出的无助推构型火箭，全长约67米，起飞重量约740吨，起飞推力约892吨，近地轨道运载能力不小于14吨，可执行空间站航天员及货物运输任务，一子级具备重复使用功能。

动力系统试车是运载火箭研制中系统最多、状态最复杂、难度最大的地面研制试验。据中国运载火箭技术研究院徐洪平介绍，长十系列火箭的动力系统试车为一子级三台YF-100K发动机同时点火，是我国现阶段运载火箭在研制过程中规模最大的一次动力系统试车，地面推力达到382吨，较之前的最大规模试验增长了1.6倍。

按照后续研制计划，长十系列火箭将于近期再次开展第二次一子级动力系统试车工作，对其他工况进行进一步验证，为载人月球探测工程的顺利推进奠定坚实基础。

(责编：郝帅、申佳平)

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