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降成本助实体经济轻装上阵

魏琪嘉
2024年06月15日08:54 | 来源：经济日报
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原标题：降成本助实体经济轻装上阵

　　当前，企业信心和预期正在恢复，及时跟进各项降成本举措，能够形成正向激励。稳步推进成本降低，对于激发实体经济潜力、拓宽发展空间具有重要意义。

　　近日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人民银行等4部门联合印发了《关于做好2024年降成本重点工作的通知》（以下简称《通知》），聚焦经营主体普遍关切，提出7个方面22项任务，进一步释放了持续深入降成本、助推实体经济稳中有进的政策信号。

　　成本是影响实体经济运行效率的重要因素。通过政策引导、企业挖潜，稳步推进成本降低，对于激发实体经济潜力、拓宽发展空间具有重要意义。当前，企业信心和预期正在恢复，及时跟进各项降成本举措，能够形成正向激励。让实体经济轻装上阵，在保持合理增速的同时加快转型升级，需要落实好降成本举措，确保举措的连续性、稳定性。

　　税费优惠政策聚焦重点环节发力，体现了政策的针对性。例如，《通知》中明确，落实好研发费用税前加计扣除、科技成果转化税收减免等结构性降费举措，适当降低先进技术装备和资源品进口关税。从实践中看，制造业企业加大研发投入、扩大先进技术装备进口，是顺应新一轮科技革命和产业变革，推动传统产业提升改造的自主行为。税费优惠政策从这个角度切入，有利于企业持续开展创新活动。这类结构性减税降费政策，对实体经济发展能起到一定的精准滴灌作用。此外，政策也注重关系企业切身利益的配套制度建设。《通知》中将“强化涉企收费监管”作为减税降费的重要抓手，进一步推动涉企收费监管制度化，释放出对违规涉企收费行为要依法查处的明确信号。除了强化震慑力度之外，保护企业合法权益有赖于涉企收费的规范化、机制化。对此，《通知》明确提出，研究建立常态化涉企收费协同监管体系和工作机制，其目的就是构建监管长效机制。

　　进一步强化要素与物流等保障，推动企业生产运行成本稳中有降。在企业运行涉及的综合成本中，要素成本是重要组成部分。实体经济企业特别是制造业企业，对用地、用能成本非常敏感。这些领域成本下降带来的企业增收，效果是十分明显的，持续推动企业用地原材料成本下降，对于保持产业链供应链稳定、保持下游消费品价格基本稳定，具有重要作用。围绕降低资金、人力、用地、原材料等成本，以及推进物流提质增效降本，多项政策协同发力，可以说抓住了降成本的重点。以降低资金使用成本为例，政策侧重从“环境”和“资源引导”两个方面发力。一方面，货币金融环境虽然属于软性建设，但事关整个金融服务实体经济质效的提升。《通知》中明确强调要综合运用多种货币政策工具，营造良好的货币金融环境。另一方面，引导资源有效配置也是相关政策的重要出发点。在前期政策出台落地之后，要注重持续优化服务，发挥好相关平台的功能，把企业个性化的融资需求与不同功能的平台相对接，也有利于提高政策执行的效果。

　　注重持续优化实体经济降成本的“生态环境”，多措并举激发企业潜力。特别是在降低制度性交易成本方面，开展相关行政法规、规章、规范性文件和政策性文件清理工作，及时把一些不平等对待企业的规定剔除掉，疏通涉企服务堵点。在提升知识产权公共服务效能方面，《通知》提到加强信息平台建设、强化数据开放共享等，抓住了加强知识产权保护的关键环节。关于规范招投标和政府采购制度，《通知》提出要出台招标投标领域公平竞争审查规则，随着政策的细化和执行，此举将进一步强化对招投标领域的规范程度。关于深入推进拖欠企业账款治理，需要政策持续跟进。此外，激励企业内部挖潜的关键在于转型升级、提升经营管理水平和效率，形成挖潜、降本、增效的良性循环。在支持企业转型升级降本方面，要发挥技改资金和技改投资税收优惠政策作用，统筹推进传统产业提升改造等，将对企业挖掘发展潜力起到有效助力。

　　（作者系国家信息中心研究员）

(责编：郝帅、申佳平)
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