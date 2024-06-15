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原标题：农田残膜变废为宝有妙招

“突突突……”伴随着一阵轰隆隆的机器运转声，从地里回收的残膜变身为深色颗粒，不一会儿，这部机器就“吃掉”一堆“白色小山”。这是日前记者在新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场看到的一幕。五家渠芳草湖农场合盛昌农业农民专业合作社负责人杨龙说，“通过这种方式，残膜处理成本至少能省一半。这样一来，无论是种植户还是加工厂家，积极性就会更高”。

这套“吃残膜、吐颗粒”的装置为“回收地膜干法清理系统”，是由新疆农垦科学院机械装备研究所科研团队与高校、企业、合作社“产学研用”一体化合作开发研制的。该科研团队负责人王吉亮介绍，这套装置利用了惯性力、重力和气流对残膜除杂，而且加工全程不需要一滴水。而传统的残膜处理方式为湿法处理，需经过除杂、清洗、脱水等工序，耗水量大，导致处理成本偏高，阻碍了残膜资源化利用。

地膜是重要的农业生产资料，在一些地区对提升作物产量发挥着重要作用。然而，随着地膜应用越来越广泛，残膜处理不当容易造成“白色污染”，成为环保难题。对此，新疆农垦科学院进行了积极探索，以农田残膜高效回收、低成本加工和高效应用为突破口，走出了一条农田残膜治理新路。

地上的白色棉花，喜人；地面的白色残膜，恼人。面对两种白色，沙湾市高兴种植农民专业合作社负责人柴胜利一喜一忧。他告诉记者，以往也对残膜进行回收，但因成本高，造成加工率偏低，导致残膜越积越多。去年，他们引进了“回收地膜干法清理系统”，应用“干法清理”方式，处理了约1万亩的回收地膜，今年将进一步扩大残膜处理规模。

农田残膜变身为颗粒后，就成了建材企业的原料。记者在石河子开发区锐益达机械装备有限公司看到，残膜颗粒混合秸秆，再加上塑化剂，被加工成城市步道板材、仓库货物托盘、道路隔离护栏等产品。这家企业负责人陈绍杰告诉记者，经过测试，利用农田残膜和秸秆生产的板材，可替代木塑产品，目前已铺设了10多公里的城市步道。

“利用农田残膜和秸秆生产的板材，成本比木塑产品低，而且可回收再利用，为农田残膜应用找到了好去处，由此实现了白色污染全链条治理，为农田残膜治理提供了新思路。”王吉亮说，下一步将研发智能化平台，以实现地膜生产、播种机械、残膜回收、耕整、清理加工等相关装备的智能化升级，进一步完善农田残膜治理技术。

从车间到田间，再从田间回到车间。从农田残膜高效回收到低成本处理，再到农田残膜高效利用，由此形成了农田“白色污染”治理闭环。中国农业大学教授高振江认为，农田残膜从地膜生产车间来，完成增产增收“使命”后，又回归另一类企业车间，“投身”城市建设，这一过程实现了变废为宝，完全可复制、可推广。

(责编：郝帅、申佳平)

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