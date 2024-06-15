人民网北京6月15日电 （记者黄盛）中国人民银行14日下午发布的数据显示，5月社会融资规模存量同比增速继续保持在8.4%的较高水平；5月社会融资规模增加2.06万亿元左右；5月末，人民币各项贷款余额同比增长9.3%；1-5月，人民币各项贷款增加11.14万亿元。

对此，多位业内人士向人民网记者表示，5月份单月社融同比多增5132亿元。其中，政府债券的发行成为重要的增长支撑；此外，在去年同期基数较低的背景下，企业债券也对社融同比增速产生了积极的拉动作用。

中国民生银行首席经济学家温彬向人民网记者表示，近期企业和政府债券发行节奏加快，对社融增速形成稳定支撑，一定程度上反映出财政政策正加快落地，社会融资规模的结构不断优化。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，5月新增社融同比多增，强于季节性，主要是政府债券融资反弹，反映出国内实体经济整体融资需求平稳增长，经济扩张动能增强。

东方金城首席分析师王青也向人民网记者表示，5月国债到期量从上月的1.18万亿大幅下降至3100亿，而当月超长期特别国债开闸发行，新增地方政府专项债发行明显提速，共同推动政府债券融资从4月的负增937亿回升至正增1.23万亿，同比多增6682亿。同时，5月企业债券融资虽环比季节性少增1394亿，但同比大幅多增2457亿。在城投债新增融资受到严格限制背景下，企业债券融资同比多增，主因今年以来债券发行利率不断下行，对产业债融资需求带来明显的提振作用。

(责编：郝帅、高雷)

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