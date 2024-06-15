人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界热议电力市场：推动新能源有序进入 提高绿色消费规模

2024年06月15日09:07 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月15日电 （记者杜燕飞）日前，在中国电力企业联合会（以下简称中电联）主办的第二届（2024年）电力市场发展论坛上，与会嘉宾表示，近年来，我国初步建立了适应新型电力系统的统一电力市场体系，促进了电力资源优化配置和能源清洁低碳转型。下一步，要完善适应高比例新能源市场机制，推动新能源稳妥有序进入电力市场，加强电-碳市场协同发展，提高绿色消费规模，推进电力行业绿色低碳转型。

“近年来，我国电力市场规模持续扩大，电力市场交易体系不断完善，新能源参与市场规模逐步扩大。”中电联党委书记、常务副理事长杨昆表示，下一步，建议持续完善电力市场体系建设，开展全国统一电力市场规划研究，推动构建反映电力系统“安全、清洁、高效、协同、智能”多元价值的电力市场体系；推动新能源稳妥有序进入市场，健全完善适应新能源快速发展的市场机制；加强电-碳市场协同发展，加快“电-证-碳”耦合衔接机制建设，体现绿色环境价值，推进电力行业绿色低碳转型。

博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行原行长周小川表示，电力行业减排是影响气候变化目标的最大关切，解决好电力排放问题至关重要；电力系统涉及多个相互关联价格，应参照基准并体现各自的规律，发挥电价向需求方的传导作用，电价形成机制应当考虑碳排放因素，合理选择市场交易定价与内部计算定价的界面；电力系统投资需求巨大，要进一步优化资源配置，鼓励金融业和投资界积极参与。

中国能源研究会理事长史玉波认为，电力行业要处理好电力发展和转型的关系，统筹推进源网荷储协同发展，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力，用好市场手段，健全完善适应高比例新能源发展的电力市场，推动供给侧绿色电力生产，鼓励用户侧绿色电力消费，加强绿色认证协同，促进电-碳市场体系协同发展。

“当前在加快构建新型电力系统和建设全国统一大市场的目标下，需要政府、行业、企业共同努力，解决电力市场化改革面临的问题。”国家能源局市场监管司副司长张燕秦表示，要进一步协同全国多层次市场发展，明确各级市场间的功能定位，加强省间与省内交易的衔接，提升资源优化配置效率；加快完善适应高比例新能源的市场机制，进一步提高绿色消费规模，体现绿色价值；进一步提升电力系统安全保障机制，不断完善容量补偿和辅助服务政策机制，提升电力系统的安全充裕度和灵活性。

在论坛现场，中国电力企业联合会、北京电力交易中心、广州电力交易中心、国家可再生能源信息管理中心联合发布“中国绿色电力（绿证）消费TOP100企业名录”，涵盖了能源、电信、石化、钢铁、互联网科技、汽车制造、生活服务等行业。

“近年来，我国加快推进工业领域电力消费绿色低碳转型步伐，本次论坛发布的绿电（绿证）消费相关成果，对营造全社会主动消费绿色电力氛围，激发绿色消费活力，推动企业形成绿色低碳生产生活方式发挥着重要作用。”工信部运行监测协调局二级巡视员朱璋说。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界热议电力市场：推动新能源有序进入 提高绿色消费规模
　　人民网北京6月15日电 （记者杜燕飞）日前，在中国电力企业联合会（以下简称中电联）主办的第二届（2024年）电力市场发展论坛上，与会嘉宾表示，近年来，我国初步建立了适应新型电力系统的统一电力市场体系，促进了电力资源优化配置和能源清洁低碳转型。下一步，要完善适应高比例新能源市场机制，推动新能源稳妥有序进入电力市场，加强电-碳市场协同发展，提高绿色消费规模，推进电力行业绿色低碳转型。…
政府债券发行提速 推动5月社融增速回升
　　人民网北京6月15日电 （记者黄盛）中国人民银行14日下午发布的数据显示，5月社会融资规模存量同比增速继续保持在8.4%的较高水平；5月社会融资规模增加2.06万亿元左右；5月末，人民币各项贷款余额同比增长9.3%；1-5月，人民币各项贷款增加11.14万亿元。 对此，多位业内人士向人民网记者表示，5月份单月社融同比多增5132亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部