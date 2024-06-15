人民网北京6月15日电 （记者杜燕飞）日前，在中国电力企业联合会（以下简称中电联）主办的第二届（2024年）电力市场发展论坛上，与会嘉宾表示，近年来，我国初步建立了适应新型电力系统的统一电力市场体系，促进了电力资源优化配置和能源清洁低碳转型。下一步，要完善适应高比例新能源市场机制，推动新能源稳妥有序进入电力市场，加强电-碳市场协同发展，提高绿色消费规模，推进电力行业绿色低碳转型。

“近年来，我国电力市场规模持续扩大，电力市场交易体系不断完善，新能源参与市场规模逐步扩大。”中电联党委书记、常务副理事长杨昆表示，下一步，建议持续完善电力市场体系建设，开展全国统一电力市场规划研究，推动构建反映电力系统“安全、清洁、高效、协同、智能”多元价值的电力市场体系；推动新能源稳妥有序进入市场，健全完善适应新能源快速发展的市场机制；加强电-碳市场协同发展，加快“电-证-碳”耦合衔接机制建设，体现绿色环境价值，推进电力行业绿色低碳转型。

博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行原行长周小川表示，电力行业减排是影响气候变化目标的最大关切，解决好电力排放问题至关重要；电力系统涉及多个相互关联价格，应参照基准并体现各自的规律，发挥电价向需求方的传导作用，电价形成机制应当考虑碳排放因素，合理选择市场交易定价与内部计算定价的界面；电力系统投资需求巨大，要进一步优化资源配置，鼓励金融业和投资界积极参与。

中国能源研究会理事长史玉波认为，电力行业要处理好电力发展和转型的关系，统筹推进源网荷储协同发展，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力，用好市场手段，健全完善适应高比例新能源发展的电力市场，推动供给侧绿色电力生产，鼓励用户侧绿色电力消费，加强绿色认证协同，促进电-碳市场体系协同发展。

“当前在加快构建新型电力系统和建设全国统一大市场的目标下，需要政府、行业、企业共同努力，解决电力市场化改革面临的问题。”国家能源局市场监管司副司长张燕秦表示，要进一步协同全国多层次市场发展，明确各级市场间的功能定位，加强省间与省内交易的衔接，提升资源优化配置效率；加快完善适应高比例新能源的市场机制，进一步提高绿色消费规模，体现绿色价值；进一步提升电力系统安全保障机制，不断完善容量补偿和辅助服务政策机制，提升电力系统的安全充裕度和灵活性。

在论坛现场，中国电力企业联合会、北京电力交易中心、广州电力交易中心、国家可再生能源信息管理中心联合发布“中国绿色电力（绿证）消费TOP100企业名录”，涵盖了能源、电信、石化、钢铁、互联网科技、汽车制造、生活服务等行业。

“近年来，我国加快推进工业领域电力消费绿色低碳转型步伐，本次论坛发布的绿电（绿证）消费相关成果，对营造全社会主动消费绿色电力氛围，激发绿色消费活力，推动企业形成绿色低碳生产生活方式发挥着重要作用。”工信部运行监测协调局二级巡视员朱璋说。

(责编：郝帅、高雷)

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