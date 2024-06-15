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跨境电商贸易规模增长超10倍！这个“仓”不一般

谢希瑶
2024年06月15日09:14 | 来源：新华网
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原标题：跨境电商贸易规模增长超10倍！这个“仓”不一般

轻点购物网站，“中国制造”数日后抵达家门口，世界各地的人们正在享受快速便捷的购物体验。

中国跨境电商发展有多快？过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。据各地初步统计，全国跨境电商主体已超12万家，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米。

为进一步支持跨境电商发展，商务部等九部门日前发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，提出推动跨境电商海外仓高质量发展等多项举措。梳理近年来一系列支持外贸发展的政策举措，“跨境电商”和“海外仓”都是关键词。

海外仓是什么“仓”？

海外仓，是在境外通过自建或租用运营的数字化智能化仓储设施，有助于打通跨境贸易“最后一公里”。

业内人士给记者算了一笔账：普通跨境物流方式，海外买家下单后，国内卖家需要通过国际物流进行配送，涉及报关、清关等程序，一般耗时至少5至10天。直接从海外仓发货的物品，一般1至3天顾客就能收到。

如果说你对这个“仓”的印象，还停留于货品在海外的“住宅”，那么现在的海外仓，扮演的角色会让你大吃一惊。

让货物下单、发货、运输、配送实现全程可视化、提供消费者画像、定制化数据分析报告……基于数字化管理的海外仓整合物流、仓储、金融、分销等资源于一体，助力跨境电商在技术、模式、供应链等方面形成全新业态。

“既提升运输时效，也保障了用户体验感。”深圳市堡森三通物流有限公司销售总监叶汉梅说，2020年以来公司在荷兰、德国、英国建立了3个海外仓。

海外仓作为服务跨境电商的重要新型基础设施，直接拉近了中国卖家与国外客户的距离，简化清关流程，加快贸易周转，有利于破解退款、退换货等售后服务痛点，有效提升中国制造的全球竞争力。

全球化、互联网+、大数据时代，外贸发展新业态愈发多样，如何加快建设海外仓？

要看到，海外仓并非在海外租建一个仓库那么简单，需要服务商有足够的资金实力和运行经验，以及应对当地政治、文化、法规差异等不确定风险的能力。

日前发布的意见有针对性地提出了“加强行业组织建设与人才培养”“畅通跨境电商企业融资渠道”“提升跨境数据管理和服务水平”等15条具体措施。

为推广海外仓建设经验，商务部印发一批实践案例：有的海外仓对上百万件商品进行智能管控，数据准确率达99%；有的海外仓根据当地市场特点，制定专属营销策略；有的海外仓打造境外法务、财务、税务团队，帮助客户避免知识产权侵权等违规行为，规避各类税收风险……

展望未来，海外仓发展空间有多广阔？

从政策端来看，从国家到地方均加大力度支持海外仓建设，并以此为抓手挖掘外贸新动能。

从需求端来看，全球电商市场快速增长，跨境电商产业方兴未艾，海外仓向上成长的空间可观。

拼多多跨境电商平台Temu日前上线巴西站点，这是Temu开通的第70个国家站点，在南美市场布局中迈出重要一步。

阿里巴巴集团运营的跨境平台全球速卖通（AliExpress）2024年4月在韩会员数约为858万，比2023年4月翻了一番。

澳大利亚市场研究公司罗伊·摩根的最新研究报告显示，每月有超过200万澳大利亚人在中国跨境电商平台SHEIN（希音）和Temu线上平台购物。德国《商报》称，独家数据显示，1/4的德国人已经在中国电商平台购过物。

凭借减少贸易中间环节、打破时空限制、完善物流技术与体系等优势，跨境电商成为我国外贸发展的新引擎。

今年一季度，全国跨境电商进出口5776亿元，增长9.6%，其中出口4480亿元，增长14%，占出口比重达7.8%，拉动出口增长超1个百分点。

让全球购物更便捷，随着各项支持政策的进一步落地，以海外仓建设助推跨境电商发展，更多中国品牌将走向全球，更多全球好物将走进中国。

(责编：郝帅、申佳平)
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