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全国住房城乡建设领域“安全宣传咨询日”现场活动在湖北武汉举行

2024年06月15日13:12 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者王仁宏）今年6月是第23个全国“安全生产月”,主题为“人人讲安全、个个会应急—畅通生命通道”。6月14日，住房城乡建设部在湖北省武汉市举行全国住房城乡建设领域“安全宣传咨询日”现场活动。

住房城乡建设部党组成员、副部长王晖指出，全国住房城乡建设系统要紧紧围绕“安全生产月”主题，持续深化推动安全宣传“五进”，强化安全知识技能宣传普及，久久为功提升从业人员安全素质，培育全行业安全文化，推动形成“人人讲安全、个个会应急”的社会氛围，采取强有力措施畅通生命通道，守护人民群众生命安全。要扎实开展住房城乡建设领域安全生产治本攻坚三年行动，牢牢守住安全生产底线，充分利用“安全生产月”契机，动员全系统全面行动起来，盯紧盯牢城镇燃气、城乡房屋建筑、房屋市政工程施工、城市运行安全管理等重点领域，扎实开展安全隐患排查整治，加强制度建设和科技赋能，提升本质安全水平，有效防范化解重大安全风险，筑牢安全生产人民防线，为高质量发展营造安全稳定的社会环境。

活动现场观看了消防应急演练，来自项目参建各方代表宣读了“人人讲安全，个个会应急——畅通生命通道”倡议书。活动现场还设置了安全生产宣传、智慧工地、智能装备安全展示区，滚动播放安全生产警示教育片，通过线上线下多种形式集中宣传安全生产红线意识、法律法规及安全常识，提升公众安全意识和避险逃生能力，在全社会大力营造关心参与安全生产的浓厚氛围。

(责编：王仁宏、高雷)
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