近期，几则有关中国市场的外媒资讯引发广泛关注：

美国彭博社近日报道，4月份苹果手机在中国市场销量飙升52%。

德国《商报》6月1日报道，德国下萨克森州州长施特凡·魏尔率领的60人代表团开启中国之行，日前画上圆满句号。魏尔在中国访问期间接受该报采访，明确反对欧盟对中国汽车征收惩罚性关税。

法国BFM电视台6月3日报道称，法国汽车制造商雷诺和中国越来越靠近。雷诺集团发布新的合作公告称，雷诺正在为自己设定一个条件：想要取得成功，就必须与中国企业合作。

将这几条资讯放在一起，一个结论更加明显：一个开放自信、持续发展的中国市场，一定能为全球企业创造更多福祉，是全球企业发展壮大的福地。

开放是当代中国的鲜明标识。开放自信的中国市场始终欢迎全球企业来华兴业，共享福祉机遇。

近期苹果手机在华销量飙升，固然有降价销售策略的短期影响，但更为关键的是中国市场蕴藏的商机和潜力。

从在中国设立组装工厂，到越来越多的中国供应商参与到苹果产品的设计、研发和零部件制造中，再到中国成为苹果公司全球最大单一市场……中国市场早已成为苹果公司产业布局中的重要一环。

今年3月，苹果公司首席执行官蒂姆·库克就在上海表示：“没有比中国更重要的地方。”

近年来，从扩大市场准入，加快现代服务业领域对外开放，到一视同仁为外商投资提供优质服务，再到加大知识产权和外商投资合法权益的保护力度，中国始终坚持高水平对外开放，与世界各国共享中国发展机遇和红利。

持续发展的中国市场要素富集、充分竞争，是全球企业竞技磨炼、创新成长的福地。

特斯拉上海工厂是中外合作共赢的鲜活例证。依托中国完善的供应链体系和一流的智造能力，特斯拉上海工厂零部件本土化率达95%，平均30多秒下线一辆整车，2023年累计交付量达到94.7万辆，贡献特斯拉全球总交付量的50%以上。

“赢得中国市场才能赢得未来”已成为全球企业的共识。在中国市场成长起来的本土企业，很多在创新、成本、质量、效率等维度都已具备全球竞争力，要想在高度开放的中国市场赢得一席之地，全球企业必须拿出更具竞争力的产品和服务，与中国企业在全方位的竞争合作中塑造发展新优势。

“中国速度就是全球速度，中国成本就是全球成本。”这是日本松下集团对中国市场的最新定位。

过去，中国对于松下来说只是一个制造基地和销售目的地，在华机构要做的是把日本松下集团的标准带到中国，并且执行好。而现在，松下的诸多重点业务比如家电、机电、车载等，中国产业链的成本、迭代速度都已代表全球水平。

“在激烈的市场竞争中，中国市场已成为跨国企业提升竞争力的‘训练场’。我们要做的就是尽全力提升自身水平，如果能在中国市场上拥有一定占有率，无疑将提升在全球市场上的竞争力。”中国日本商会会长、松下控股株式会社全球副总裁本间哲朗说。

当今世界，各国开放合作、良性竞争、互利共赢才是正道。迈向高质量发展的新征程，当新质生产力乘以中国市场庞大的规模和体量，势必涌现更多新需求、新赛道，开放自信的中国市场将为全球企业带来更多发展福祉，成为全球企业竞技成长的福地。

(责编：赵光霞、袁勃)

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