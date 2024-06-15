原标题：公司召开新一届科技咨询委员会成立会议并举办重大攻关任务布局咨询活动

6月14日，国家电网有限公司举办新一届科技咨询委员会成立会议暨重大攻关任务布局咨询活动。公司董事长、党组书记张智刚出席会议并讲话。公司总经理、党组副书记庞骁刚主持会议。中国工程院院士、公司科技咨询委员会主任委员舒印彪主持重大攻关任务布局咨询活动，中国科学院院士、公司科技咨询委员会副主任委员陈维江，中国工程院院士、公司科技咨询委员会副主任委员郭剑波，公司科技咨询委员会委员（荣誉委员）周孝信、杨奇逊、韩英铎、薛禹胜、黄其励、邱爱慈、何建坤、沈国荣、邬江兴、李立浧、王锡凡、刘吉臻、程时杰、汤广福、欧阳明高、王秋良、王成山、饶宏、杨勇平、别朝红、毕天姝、文劲宇、康重庆等院士专家出席会议。公司副总经理、党组成员陈国平介绍公司新一届科技咨询委员会和新型电力系统2030重大技术问题及攻关任务布局情况，公司副总经理、党组成员金炜、季明彬出席会议。公司有关助理、总师、副总师，总部有关部门和单位主要负责人参加会议。

张智刚感谢各位院士专家对公司各项工作的大力支持和帮助。他表示，新型电力系统未来已来，构建新型电力系统、推动能源绿色转型，迫切需要加强科技创新。成立新一届科技咨询委员会，对公司跟踪把握能源电力技术发展方向、攻坚一批颠覆性的原创技术等具有重要意义。希望新一届科技咨询委员会面向新型电力系统建设、培育发展新质生产力，进一步发挥科技咨询委重要作用。

一是聚焦科技创新前沿，加强趋势研判。对事关战略性方向性全局性的重大事项，多谋发展之策、多建睿智之言。

二是针对重大科技项目实施，提供专业指导。助力开展重大科技项目论证评估，加强“技术把关”。

三是围绕能源电力高质量发展，积极建言献策。推动解决难点问题，凝聚各方共识，为行业发展营造良好环境。公司将健全完善工作机制，为科技咨询委高效运转做好服务保障。

会前，与会人员参观国家电力调度控制中心。

(责编：董童、李源)

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