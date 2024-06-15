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京港、沪港夕发朝至高铁开通 密切香港与内地联系

2024年06月15日23:37 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月15日电 15日20时13分，一声铃响后，D909次高铁动卧列车从北京西站准时开行，向着目的地香港西九龙车站驶去。此前发车的对向开行车次D910已经奔驰在香港至北京的途中。当晚，D907/D908次高铁动卧列车也分别搭载从上海和香港出发的旅客往返于两地之间。

　　这4次列车的开行，标志着北京、上海与香港间的普速直通车Z97/98、Z99/100次正式提质升级为高铁动卧列车。北京、上海至香港的全程旅行时间分别由24时31分、19时34分压缩至12小时34分、11小时14分，京港、沪港间实现夕发朝至，香港与内地间人员往来更加便利。

　　75岁的香港居民王女士到北京探望妹妹，回程选择搭乘高铁动卧列车。“对于老年人来讲，能够躺着的动卧比白天的高铁舒服许多，夕发朝至的旅程也节省了住宿费用，增加了旅程的有效时间。”

　　前往香港出差的陈女士正在软卧包厢里使用笔记本电脑办公。“我经常要往返于北京和香港两地，动卧时时都有网络信号，可以让我下午在北京开完会，晚上在火车上继续处理工作，休息一晚后第二天到达香港直接办事。”

　　高铁动卧的通关模式也方便快捷，由原普速直通车始发、终到站“两地两检”通关模式改为高铁列车统一在香港西九龙站实行“一地两检”，通关时间大幅压缩。D908次列车发车前，记者实地体验得知，通关、安检等全过程大约花费10多分钟，即可到达检票闸口。

　　香港市民何玉珍表示，“一地两检”开通后，流程上的便捷省了很多时间，对中老年人非常友好，也不用担心证件遗失的问题。

　　“本次列车的乘务员都掌握普通话、英语和粤语，列车上还配备了港标的转换插头。”国铁广州局广九客运段列车长周雅菲说。

　　国铁广州局动餐公司乘务长韩笑表示，为方便夜间和早晨的用餐需求，动车餐饮公司特地准备了港式风味荔枝肉套餐、三鲜鱼丸套餐等具有港式风味的餐食，打造舌尖上的美食之旅。

　　据介绍，本次开行的高铁动卧列车由2个二等座车厢、13个动卧车厢、1个餐车组成，每列车过境席位增至600多席。相较于原普速直通车时代，跨境旅客仅能从北京、上海、香港三个站点出发或到达，高铁动卧改为旅客可在京港、沪港高铁列车沿线的石家庄、广州、深圳北、杭州东等多个站点出发或到达。

　　国铁集团客运部负责人表示，跨境旅客运输的提质扩能，有利于进一步发挥高铁香港段与全国高铁网互联互通优势，对促进香港与内地间人员、经贸和文化往来，推动香港更好融入国家发展大局，具有重要意义。（记者徐欣涛、褚萌萌、王昕怡、姜赛）

(责编：白宇、卫嘉)
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