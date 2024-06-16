本报记者 季觉苏

旅客在上海站站台打卡留念。

丰子恺摄（人民视觉）

上海—上海虹桥环线高铁列车走向示意图。

中国铁路上海局集团有限公司供图

“上海到上海虹桥？”6月15日，家住上海市宝山区的尤嘉和丁佳乘高铁去江苏苏州看演唱会，在站台上看到电子屏心生疑惑，“该不会买错票了吧！”她们掏出手机确认，没买错票。“原来是前几天刷屏的‘从上海到上海’的列车，没想到坐上了首发！”尤嘉说。

当日，G8388次列车从上海站出发，沿途停靠苏州、无锡、常州、镇江、南京、合肥、安庆、池州、黄山、杭州、嘉兴等城市的19个站点，历经8小时9分，单向行驶里程超1200公里，最终回到上海虹桥站。这是首条连接长三角三省一市的环线高铁，“轨道上的长三角”新增一条环形“走廊”。

从事物流行业的丁佳经常在长三角城市出差。以前她会开车出行，近年来，随着长三角铁路网络越织越密，她更倾向于坐高铁。“省时又省力，路上还能休息一会儿。”丁佳说。

丁佳说出了许多长三角通勤人的心声。数据显示：截至今年5月，长三角已有26条高铁，营业里程超7200公里，动车组开行范围覆盖除浙江舟山以外的所有地市。

“长三角区域的经济活动和人口总量对铁路的运营和管理提出了更高要求。”华东师范大学城市发展研究院院长曾刚说。

随着池黄高铁开通运营，其与沪宁高铁、宁蓉铁路、京港高铁、宁安铁路、杭昌高铁、沪昆高铁共同组成的环线高铁呼之欲出。硬件条件已经具备，但“一车直达”十分考验列车的运营与管理。“许多线路的运力十分繁忙，再加开一条环线，需要对现有铁路资源进行重组，列出最佳选项。”中国铁路上海局集团有限公司运输部高级工程师杨秀志说。

坐上车，尤嘉和丁佳研究起了沿途城市的旅游，“坐高铁，可以环游长三角了，在每个城市走走停停，更加方便了。”两人已约好下个假期坐环线游览江南园林、皖南山区、湖泊岛屿。

《 人民日报 》（ 2024年06月16日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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