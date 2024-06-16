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京港沪港夕发朝至高铁动卧列车开行

京广高铁全线实现复兴号动车组列车时速350公里运营

2024年06月16日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月15日电  （记者李心萍、李刚）15日晚8时许，D909次列车从北京西站启动，D907次从上海虹桥站启动，分别奔向香港西九龙站，这是京港、沪港间首次开行高铁动卧列车，京港、沪港间实现夕发朝至。

　　北京西、上海与香港红磡站间开行的普速直通车提质升级为北京西、上海虹桥与香港西九龙站间的高铁动卧列车，北京、上海至香港的全程旅行时间分别由24小时31分、19小时34分压缩至12小时34分、11小时14分。高铁动卧列车由2个二等座车厢、13个动卧车厢、1个餐车组成，每列车过境席位增至600多席，较原普速直通车大幅增加。通关方面，由原普速直通车始发、终到站“两地两检”模式改为高铁列车统一在香港西九龙站实行“一地两检”，通关时间大幅压缩。原普速直通车跨境旅客仅能从北京、上海、香港三地出发或到达，如今旅客可在京港、沪港高铁列车沿线的石家庄、广州、深圳北、杭州东等多个站点出发或到达。开行日期方面，由原普速直通车的隔日开行改为高铁动卧列车的周五、周六、周日、周一开行模式，每周开行数量由原普速直通车的14列增至高铁动卧列车的16列，为旅客周末往返提供便利。

　　当日，京广高铁全线实现复兴号动车组列车时速350公里运营，整体运输能力提升4.2%，相当于每日可最多增开10.8列北京至广州的高铁列车、增加1.6万个席位。北京西、武汉至广州南最快旅行时间分别为7小时16分、3小时17分，分别压缩22分、23分；长沙南至广州南最快旅行时间为1小时59分，压缩19分。

　　我国已有京沪高铁、京津城际、京张高铁、成渝高铁、京广高铁等线路建成安全标准示范线，复兴号动车组列车按时速350公里高标运营的高铁营业里程达到6798公里。

　　今年1至5月，全国铁路发送旅客17.3亿人次，同比增长20.2%；日均开行旅客列车10463列，同比增加1174列，增长12.7%；5月1日发送旅客2069.3万人次，创单日旅客发送量历史新高。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月16日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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