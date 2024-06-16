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我国53%的可治理沙化土地得到有效治理

2024年06月16日08:50 | 来源：新华社
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　　加强荒漠化防治，关系到我国生态安全。国家林草局有关负责人6月15日表示，我国高度重视荒漠化防治工作，特别是党的十八大以来，持续加大“三北”等重点生态工程建设力度，推进科学化、规模化治沙，53%的可治理沙化土地得到有效治理。

　　今年6月17日是第30个世界防治荒漠化与干旱日。国家林草局15日在京主办了第30个世界防治荒漠化与干旱日纪念活动。

　　记者在纪念活动的启动仪式上了解到，“三北”工程区累计完成造林4.8亿亩，治理退化草原12.8亿亩，森林覆盖率由1978年的5.05%提高到13.84%，退化草原面积由2004年的85%降低到70%左右，重点治理区实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。

　　据监测，近10年来，北方地区春季年均发生9.2次沙尘天气过程，与近30年同期年均12.5次相比，呈现次数减少、强度减弱的趋势。

　　据了解，沙区生态环境的改善，带动了畜牧养殖业和林果业发展，促进了区域经济发展。沙区年产干鲜果品4800万吨，年总产值可达1200亿元。在华北、东北等粮食主产区，依托农田防护林网，4.5亿亩农田得到有效保护。

　　在第30个世界防治荒漠化与干旱日纪念活动现场，中国林科院首席科学家、三北工程研究院院长卢琦与关心荒漠化防治的青少年、社会人士交流互动。新华社记者胡璐 摄

　　在当天的纪念活动现场，还举办了“走近荒漠”大讲堂、“走近荒漠”科普讲座，以及“荒漠的真、善、美”生态影像展、荒漠化知识互动答题、荒漠化自然教育青少年体验等一系列宣教活动，以大力弘扬“三北精神”，全方位增进公众对荒漠、荒漠化防治、沙尘天气的科学认识。（记者胡璐）

(责编：王仁宏、李楠桦)
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