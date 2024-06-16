时速350公里！京广高铁复兴号动车组列车全线实现；

夕发朝至！北京至香港仅需12小时34分，上海至香港仅需11小时14分。

15日，中国高铁“新动作”频出，再迎新跨越。

早8时，首趟按时速350公里高标运营的G871复兴号动车组列车从武汉站开出，标志着京广高铁武汉至广州段安全标准示范线全面建成，京广高铁全线实现复兴号动车组列车按时速350公里高标运营。

晚8时许，D909次动车组列车从北京西站启动，D907次从上海虹桥站启动，分别奔向香港西九龙站。以此为标志，京港、沪港间首开高铁动卧列车，京港、沪港间实现夕发朝至。北京、上海至香港的全程旅行时间分别由24小时31分、19小时34分压缩至12小时34分、11小时14分。

这一天，复兴号智能动车组技术提升版列车亮相京沪高铁；上海—上海虹桥的超级环线高铁闪亮登场，横跨沪苏浙皖三省一市；全国铁路实行新的列车运行图，客货列车双双增加，铁路运输能力、服务品质和运行效率再提升……

路网越织越密，行程日益便捷。

一个个数据，印证着中国高铁的不断前行：到2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里，“八纵八横”高铁网主通道已建成80%、在建15%，路网布局和结构功能不断优化。

“说走就走”，百姓出行半径随着“高铁经济圈”的扩大而延伸。来自国铁集团的统计数据显示，近年来，高铁的快速发展吸引了大量客流，动车组列车承担客运比重持续提高。

京广高铁本线全线实现复兴号动车组列车按时速350公里高标运营后，将进一步压缩沿线及周边城市间旅行时间。北京西、武汉、长沙南至广州南最快7小时16分、3小时17分、1小时59分可达，较目前分别压缩22分、23分、19分。

高铁飞驰，同时见证中国创新力的快速提升。

回望中国高铁发展历程，依靠自主创新，中国高铁基础设施和移动装备水平不断提升，一步一个台阶，经历了时速200公里、250公里、300公里、350公里。

未来，高铁列车运行时速还将从350公里提升到400公里。目前，由国铁集团牵头实施的CR450科技创新工程正全面推进，其中CR450动车组样车正在加紧研制，将于年内下线。

伴随京广高铁武广段复兴号动车组列车按时速350公里高标运营，中国高铁安全标准示范线建设刻下新的里程碑。截至目前，我国已有京沪高铁、京津城际、京张高铁、成渝高铁、京广高铁等线路建成安全标准示范线，复兴号动车组列车按时速350公里高标运营的高铁营业里程达到6798公里。

看速度等级、动车数量、行车密度、运行能力、平稳舒适性和安全可靠性，中国高铁稳居世界领先水平。

在世界舞台上，中国高铁也早已成为一张亮丽的中国名片，展现着中国由“制造”向“智造”不断升级。

未来，中国高铁还将续写新的辉煌。

国铁集团党组书记、董事长刘振芳表示，经过“十四五”努力，到2025年全国铁路营业里程将达到16.5万公里，其中高铁5万公里，铁路网覆盖99.5%的城区人口20万以上城市，高铁网覆盖97.2%的城区人口50万以上城市，有力支撑区域协调发展。

高铁飞驰，伴随着中国发展的脚步，流动的中国将更加活力迸发。（记者樊曦、韩佳诺、丁静、王自宸）

(责编：王仁宏、李楠桦)

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