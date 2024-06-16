6月13日起，新华访谈推出实景调研系列微访谈《中国特色之乡，是你呀》第二季——从中部崛起看小产品如何撬动大产业，通过打破常规叙事视角，找到意想不到的“隐藏”特色，在微观中洞察经济发展大格局。

我们将一起走进熟悉又陌生的河南手工真丝地毯之乡、安徽鹅肝生产基地、江西面包之都、湖南打火机之乡、山西防水材料产地等，从小商品大市场、小产业大世界的视角带领观众解开真实的中国县域经济发展“密码”，着力挖掘中国经济发展的地方优势和独特亮点。

绘图、配线、挂经、编织……

每一块真丝地毯

都需要经过数十道工序

在以月为计时单位的编织中

慢慢成型，终成精品

你知道吗

被全世界接受和认可的

一张张质地柔软

纹饰精美的手工真丝地毯

大都产自中原南部的一座小城

河南南召县

正是这一针一线的匠心

造就了“南召织造”的口碑

“铺”进了国际市场

“织造”+“智造”手工地毯成为“香饽饽”

在南召，地毯加工龙头企业

已能生产1200余种

不同类型的手工真丝地毯

产品远销90多个国家和地区

既要保证质量又要提高产量

南召地毯企业的“妙招”

把“织造”+“智造”结合

正在逐渐成为主流

智能化的排版机器

让手工地毯的生产效率提高了50%左右

加之融入了更多中国元素

南召手工地毯和挂毯

成为国内外市场的“香饽饽”

“上链接”传统地毯“链”出新活力

从传统花色到个性化图案定制

从人工吆喝到网上销售

新一代“地毯人”深知

打通线上销售渠道

形成特色品牌

是地毯企业的一条新出路

只有从设计、生产、销售等

各个环节不断创新

才能让南召手工真丝地毯

“铺”得更宽更远

你还知道哪些

行业隐形冠军和特色产业之乡

请留言

待我们一起去挖掘！

出品人:储学军

策划:车玉明

监制:李晓云王晓东

制片人:李由冯大鹏

执行策划:刘袁媛程文超

编导:王晓飞谷婷婷

摄像:刘召阳张东园

剪辑:王晓飞

设计:战晓菁

新华访谈中心新华网河南频道

联合制作

新华网新华社河南分社

联合出品

鸣谢:

南召县委宣传部

南召县融媒体中心

南阳宇翔工艺品有限公司

(责编：王仁宏、李楠桦)

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