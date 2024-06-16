全球80%的手工真丝地毯，从这里“铺”向世界
6月13日起，新华访谈推出实景调研系列微访谈《中国特色之乡，是你呀》第二季——从中部崛起看小产品如何撬动大产业，通过打破常规叙事视角，找到意想不到的“隐藏”特色，在微观中洞察经济发展大格局。
我们将一起走进熟悉又陌生的河南手工真丝地毯之乡、安徽鹅肝生产基地、江西面包之都、湖南打火机之乡、山西防水材料产地等，从小商品大市场、小产业大世界的视角带领观众解开真实的中国县域经济发展“密码”，着力挖掘中国经济发展的地方优势和独特亮点。
绘图、配线、挂经、编织……
每一块真丝地毯
都需要经过数十道工序
在以月为计时单位的编织中
慢慢成型，终成精品
你知道吗
被全世界接受和认可的
一张张质地柔软
纹饰精美的手工真丝地毯
大都产自中原南部的一座小城
河南南召县
正是这一针一线的匠心
造就了“南召织造”的口碑
“铺”进了国际市场
“织造”+“智造”手工地毯成为“香饽饽”
在南召，地毯加工龙头企业
已能生产1200余种
不同类型的手工真丝地毯
产品远销90多个国家和地区
既要保证质量又要提高产量
南召地毯企业的“妙招”
把“织造”+“智造”结合
正在逐渐成为主流
智能化的排版机器
让手工地毯的生产效率提高了50%左右
加之融入了更多中国元素
南召手工地毯和挂毯
成为国内外市场的“香饽饽”
“上链接”传统地毯“链”出新活力
从传统花色到个性化图案定制
从人工吆喝到网上销售
新一代“地毯人”深知
打通线上销售渠道
形成特色品牌
是地毯企业的一条新出路
只有从设计、生产、销售等
各个环节不断创新
才能让南召手工真丝地毯
“铺”得更宽更远
你还知道哪些
行业隐形冠军和特色产业之乡
请留言
待我们一起去挖掘！
出品人:储学军
策划:车玉明
监制:李晓云王晓东
制片人:李由冯大鹏
执行策划:刘袁媛程文超
编导:王晓飞谷婷婷
摄像:刘召阳张东园
剪辑:王晓飞
设计:战晓菁
新华访谈中心新华网河南频道
联合制作
新华网新华社河南分社
联合出品
鸣谢:
南召县委宣传部
南召县融媒体中心
南阳宇翔工艺品有限公司
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