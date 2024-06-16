这里，年产的打火机约150亿只

连起来可以绕地球30多圈

全球，每售10只打火机就有7只产自这里

从1块钱到100多亿的产值

小小打火机点亮了全球大市场

这里是熟悉又陌生的“打火机之乡”——湖南邵东

第一批“吃螃蟹的人”

1992年，从事布匹和五金生意的付再华夫妇

在与朋友的一次闲聊中嗅到了商机

南下取经点燃了邵东打火机产业的星星之火

2000年受“外贸订单往往特别大”的刺激

付再华夫妇把目光投向了海外

聘翻译、办资质、跑展会

成了第一批“吃螃蟹的人”

邵东打火机随之打开了全球市场

目前邵东市有打火机生产及配套企业114家

2023年实现生产总值105亿元

获批境外投资企业100余家

产品远销120多个国家和地区

极致成本控制，1元机20年不涨价

看似简单，其实不易

一只打火机有30多个零部件、10多道生产工序

赚头从哪儿来

邵东的答案是向成本要利润

打造产业集群

216种打火机配件、14项加工工艺

均可在半径20公里的区域本地化配套

推动智能制造

2017年至今

注塑机换了三代

焊接机换了三代

充气机换了五代

既提高了产品质量，又提升了生产效率

每只打火机的工艺成本从0.1元降至0.02元

人力成本从0.2元降至0.015元

极致成本控制拉高了行业进入门槛

让本属“流浪产业”的打火机产业

成了邵东学不走、搬不走的“扎根产业”

向中高端发力，开拓更广阔的市场

成本控制到极致

也意味着继续挖潜空间已经不大了

创新转型势在必行

近年来，

邵东先后成立3个国家级创新平台

8个省级创新平台

每年投入研发费用2亿元

推动产品创新率达38%

打造了2个国际知名品牌、16个湖南省著名品牌

境外注册商标146个，获得境外各类认证48项

同时，抢抓一带一路、中非合作等机遇

东盟地区投资4.99亿美元

在海外建立19家分支机构

以中高端产品提高附加值、开拓新市场

你还知道哪些

行业隐形冠军和特色产业之乡

敬请留言

待我们一起去挖掘！

出品人:储学军陈俊

策划:车玉明谭剑

监制:李晓云陈文广

制片人:李由刘扬

执行策划:刘袁媛刘昱

记者:姚羽

摄像:刘昱付鹿张平华

剪辑:刘昱

编辑:左栀子

设计:战晓菁

新华访谈中心新华网湖南频道

联合制作

新华网新华社湖南分社

联合出品

鸣谢:

邵东市人民政府

邵东市委宣传部

(责编：王仁宏、李楠桦)

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