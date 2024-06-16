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小浪底水库下泄流量增至每秒1800立方米以应对旱情

2024年06月16日09:03 | 来源：新华社
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　　为保障抗旱用水需求，水利部黄河水利委员会防御局决定自6月15日12时起，将小浪底水库下泄流量由1500立方米每秒加大至1800立方米每秒，全力支持保障黄河中下游应急抗旱供水。

　　5月以来，河南省高温少雨，局部旱情较为严重，自6月14日17时起，黄委针对河南省启动干旱防御Ⅲ级应急响应。按照黄委调度指令要求，小浪底水库自6月6日以来已多次提升下泄流量，保障抗旱供水。

　　黄委将继续密切监视雨情、水情、墒情、旱情，科学精准调度水利工程，细化落实各项供水保障措施，全力做好各项抗旱工作。（记者刘金辉）

(责编：王仁宏、李楠桦)
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