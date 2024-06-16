人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

高质量发展调研行｜探访选矿“黑灯工厂”

2024年06月16日09:04 | 来源：新华网
小字号

　　烈日下，一辆辆矿用卡车在露天采场上穿梭。被运至粗破站井口后，矿石被皮带机送进圆筒仓，进入破碎生产环节。很难想象，这样一个宏大的工业生产场景，现场几乎见不到人。

　　这是6月15日在辽宁省鞍山市鞍钢集团关宝山矿业有限公司磨磁黑灯工厂内拍摄的智能巡检机器人。新华社记者李旭伦 摄

　　“黑灯工厂”常见，但选矿“黑灯工厂”什么样儿？鞍钢集团关宝山矿业有限公司给出了答案。生产侧，从原矿到铁精矿，运输、加工、检测过程，无需现场人工操作；设备侧，实现预知维修，产线稳定受控，检修人员无驻厂；经营侧，实现精益运营，建立高效、低碳、智能的运行模式。依靠“黑灯工厂”，该公司近年来创造出同行业选矿实物劳动生产率遥遥领先的耀眼指标。

　　生产现场无人化，依靠什么来实现？步入磨磁车间，巨大的轰鸣声在这个长约100米、宽约50米、高约30米的厂房内回响。登上二楼作业平台，两台直径6.2米的大型球磨机上的转轮正在飞速旋转。不远处，磨磁巡检机器人闪烁着灯光，正在采集设备温度、振动等状态数据。

　　“黑灯工厂”里，是一片漆黑吗？机器人点检数量10次，设备预知缺陷量264个、产线故障率为零……厂房内，一块名为“关宝山磨磁黑灯厂房数字化管理平台”的大屏幕上，实时跳动着各项设备的运行参数。“‘黑灯工厂’不是漆黑一片，强调的是高度智能化的生产方式。从原材料到最终成品，由智能化机器人及自动化设备按照软件系统的指令自行完成。”公司设备副经理刘春辉说。

　　“磁选机通过磁性作用将12毫米的铁粒吸上来，再通过球磨机打磨成75微米的粉末，加水后形成矿浆。”刘春辉说，原来这个厂房里有4个班组，每个班组有15至20人，经过数字化改造，现在整个厂房只需4至5名员工负责紧急情况处理。

　　6月15日，关宝山矿山磨磁黑灯工厂里正在运转的球磨机。新华社记者李钢 摄

　　顺着刘春辉手指的方向，记者发现原本给班组使用的操作室空无一人。“这个操作室现在变成了临时检修场地。所有的作业操控均集中到了2公里外的远程控制中心大厅内。运用大数据、云计算、自动控制、在线监测、AI等先进技术，职工可以全流程控制这里的生产，我们把这种智能化场景叫作——‘一键启动’关宝山。”

　　信息化建设推动了公司效率效益的全方位提升——生产指标屡创佳绩，原矿处理量、精矿产量、金属回收率不断提高；设备效率稳步提升，球磨机效率、压滤机效率大幅改善；综合能耗持续下降，药剂单耗、电单耗、动力煤单耗逐步降低；劳动效率明显提高，在数字化系统的支撑下，2024年前4个月，选矿（红矿）铁精矿实物劳动生产率同比提高20.94%。

　　夜幕降临，高山顶上的“城堡”建筑群逐渐消失在暮色中。“黑灯工厂”内，各种反映生产、设备、人员状态的数据依旧在快速更迭、传送不休——这座年轻的矿山，正在酝酿更加耀眼的业绩。(记者白涌泉)

(责编：王仁宏、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：夜间经济热力全开 各地加快布局新“夜”态
　　夜幕降临，华灯初上，河北正定夜市游人如织，山东“大宋不夜城”热闹非凡，广西南宁市集霓虹闪烁，湖南浏阳“橘洲焰火”五彩斑斓…… 夜色搭台，经济唱戏。商务部《城市居民消费习惯调查报告》显示，中国60%的消费发生在夜间，大型购物中心每天18时至22时的消费额占比超过全天的二分之一。…
数读中国 | 三类产品市场需求稳定 我国外贸向好势头不断巩固
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部