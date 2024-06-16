近日，中国科学院合肥物质院固体所环境材料与污染控制研究部黄行九研究员团队成功研发全集成多路腕表，包含高稳定的固体接触层、敏感的传感器阵列、新型微流通道、高效信号转换与处理系统以及直观的数据可视化界面，能够精确识别汗液中的钾、钠、钙等关键电解质离子，用于监测人体健康。相关成果发表在国际期刊《美国化学学会纳米》上。

作为人体自然产物，汗液的作用远不止利用水分蒸发实现体表降温。汗液含有电解质、代谢产物、微量元素等多种成分，尤其是电解质离子，如钾、钠、钙等，其在体内的平衡状态对神经传导、肌肉收缩、心脏跳动等生命活动至关重要，其浓度变化往往与多种疾病密切相关。

与血液、尿液等其他生物流体相比，汗液监测有着独特优势，它没有很强的侵入性，也就是无须通过扎针等方式获取，还可以实现连续长时间监测，极大地提高了使用者的舒适度，因此在健康监测和医疗诊断领域有着巨大潜力。

团队介绍，此前分析汗液必须依赖大型仪器，团队设计了高稳定固体接触界面，同时开发全集成多模块汗液离子传感器，使其能够直接贴合人体表皮，实时解析汗液。团队还通过集成微流控技术，让传感器能以更少的样本量完成高效分析。结合无线传输技术，传感器能实时同步数据至智能手机或云端，为用户提供即时健康反馈。而且该腕表在存放半年后，仍能够保持对人体汗液中钾、钠、钙离子的精准监测，长期可用性十分优越。（记者丁一鸣通讯员蔡鑫）

(责编：王仁宏、李楠桦)

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