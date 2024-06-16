记者15日从水利部获悉，受近日强降雨影响，珠江流域西江出现明显涨水过程。6月15日15时20分，西江中游干流控制站梧州水文站水位涨至警戒水位（18.50米），依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“西江2024年第1号洪水”。至此，2024年珠江流域已发生7次编号洪水（北江2次，韩江3次，东江1次，西江1次），为1998年有编号洪水统计以来，第二次在同一年内珠江四大主要江河均发生编号洪水。

水利部滚动会商研判，多次发出通知针对性部署防范应对工作，于6月14日10时针对福建、广西、贵州、云南等省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，每日发出“一省一单”靶向预警，并派出2个工作组赴福建、广西防汛一线协助指导洪水防御工作。珠江水利委员会统筹调度西江上游天生桥一级、龙滩、光照、百色等水库拦蓄洪水22亿立方米，全力减轻下游防洪压力；精细调度大藤峡、长洲等水库提前预泄腾库，做好应对洪水准备。广西壮族自治区水利厅将洪水防御应急响应提升至Ⅲ级，发布山洪灾害预警信息7200余条，及时组织转移危险区群众。

水利部将持续密切关注流域雨情水情汛情发展变化，科学精细调度防洪工程体系拦洪、削峰，充分发挥水利工程防洪效益。(记者陈晨)

(责编：王仁宏、李楠桦)

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