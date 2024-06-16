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三部门调拨3万件中央救灾物资支持地方抗旱救灾

2024年06月16日09:30 | 来源：光明日报
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据气象部门预测，6月15日至17日，江南、华南及云南、贵州、四川仍有较强降雨过程，黄淮海地区持续晴热高温，南涝北旱态势仍将延续。

6月15日，国家防总办公室、应急管理部继续组织中国气象局、水利部、自然资源部、农业农村部联合会商，视频调度福建、广西、河北、河南等14省份，分析研判南北方水旱灾害形势，安排部署防汛抗旱各项工作。

会商要求，各级各部门要层层压紧压实防汛抗旱责任，主动研判、提前部署、强化督导；科学调度防洪工程体系，加强水库、堤防巡查防守，做好西江、闽江等流域抗洪抢险工作；严密防范中小河流洪水、山洪、滑坡、泥石流、城市内涝等灾害，严格落实预警响应联动和临灾预警“叫应”机制，提前果断转移危险地区人员；加强抗旱应急水量调度，确保人饮安全，保障农业用水。

国家防总维持针对广西、福建的防汛四级应急响应，维持针对河北、内蒙古、山东、河南的抗旱四级应急响应。国家防总办公室日前派出的4个工作组正在福建、广西、河南、河北等地指导防汛救灾和抗旱减灾各项工作。国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部会同国家粮食和物资储备局向河北、山西、内蒙古、山东、河南5省区调拨3万件中央救灾物资，支持地方做好抗旱救灾各项工作。应急管理部协调湖北、湖南、山东3省和中国安能集团准备抽水泵81台，在福建、广西、江西3省区协调落实工程抢险力量3168人、装备1279台套，在广西、福建预置25套大中型无人机通信平台、82套370MHz移动站、190套窄带自组网设备以及2841部对讲机，支持地方做好防汛抗旱各项准备。（记者姚亚奇）

(责编：王仁宏、李楠桦)
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