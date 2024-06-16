记者15日从国家管网集团获悉，西气东输管道系统（包含西气东输一、二、三线）累计向长三角地区输送天然气突破5000亿立方米。

目前，西气东输管道途经长三角地区30个地市，供气量约占长三角地区天然气消费总量的四分之三，超2亿人口从中受益，为推动长三角一体化高质量发展持续注入“绿色动能”。

据介绍，西气东输管道系统累计向长三角地区输送天然气突破5000亿立方米，折合替代标煤6.45亿吨，可减少排放二氧化硫1272万吨、粉尘3.62亿吨、二氧化碳7.31亿吨，相当于种植阔叶林22亿公顷。

近年来，国家管网集团加速推进管网互联互通，推动西气东输管道系统在长三角地区与中俄东线、苏皖管道等互联互通，织“线”成“网”，形成了“西气东输、俄气南下、南气北上、川气东送、海气登陆、灵活调配、全面保障”的供气格局。长三角地区天然气管网在“全国一张网”中的能源供应核心枢纽作用进一步凸显。

截至2023年底，国家管网集团管理运营全国主干油气管网达10.43万公里，其中长三角地区的在役油气管道里程达1.2万公里。(记者温源)

(责编：王仁宏、李楠桦)

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