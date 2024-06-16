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我国高铁迎来多项“新动作”

2024年06月16日09:31 | 来源：光明日报
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6月15日，我国高铁迎来多项“新动作”：复兴号智能动车组技术提升版列车在京沪高铁上线运行；京广高铁全线实现复兴号动车组列车按时速350公里高标运营；京港、沪港夕发朝至高铁动卧列车正式通车；上海—上海虹桥的超级环线高铁闪亮登场……

高铁是交通运输现代化的重要标志，也是一个国家工业化水平的重要体现。一项项“新动作”，不仅使我国铁路网越织越密，更为百姓美好生活带来新福祉。

为旅客提供更舒适的乘车体验

长期以来，高铁的运营服务品质始终是广大旅客最重视的问题之一。日前，复兴号智能动车组技术提升版列车研制完成，并于6月15日在京沪高铁上线运行。

“复兴号智能动车组技术提升版列车不仅列车席位增加，而且旅客使用空间扩大、服务功能优化，将为旅客带来更舒适的出行体验。”国铁集团机辆部相关负责人表示，国铁集团牵头组织铁路科研机构和装备制造企业，对CR400复兴号智能动车组进行了技术提升，通过采用轻量化、降噪等技术和设备集成、布局优化等措施，进一步扩大了旅客使用空间，提升了列车载客能力，增加了二等座席位数量和总定员，大件行李存放区的空间扩大1倍。

据介绍，为了满足旅客出行多样化需求，根据前期市场调查，将17辆编组列车部分一等座席升级为优选一等座席，优选一等座席设在17号车厢，共24个座席，使用贝壳式电动座椅，靠背和腿部角度可独立调节，配备折叠桌、电源插座、可调节阅读灯等设施，前后排座椅间距进一步拉大，座椅可180度旋转，将为旅客提供更舒适的乘车体验。

香港与内地间人员往来更加便利

6月15日20时许，D909次动车组列车从北京西站启动，D907次从上海虹桥站启动，奔向香港西九龙站，这是京港、沪港间首次开行高铁动卧列车，京港、沪港间实现夕发朝至，香港与内地间人员往来更加便利。

国铁集团客运部负责人介绍，北京西、上海与香港红磡站间开行的普速直通车Z97/98、Z99/100次提质升级为北京西、上海虹桥与香港西九龙站间的高铁动卧列车D909/910、D907/908次，北京、上海至香港的全程旅行时间分别由24小时31分、19小时34分压缩至12小时34分、11小时14分。

“此次开行高铁动卧列车是对原有北京西、上海与香港红磡站间普速直通车的提质升级。”该负责人表示，一是运行品质提质升级，列车设备设施更加先进，旅客乘坐更为舒适；二是通关模式方便快捷，由原普速直通车始发、终到站“两地两检”通关模式改为高铁列车统一在香港西九龙站实行“一地两检”，通关时间大幅压缩；三是通达范围更加广泛，旅客可在京港、沪港高铁列车沿线的石家庄、广州、深圳北、杭州东等多个站点出发或到达，旅客跨境旅行更加便捷。

高铁路网有力支撑区域协调发展

6月15日，上海站始发、终点为上海虹桥站的上海—上海虹桥G8388次长三角超级环线高铁闪亮登场。

据悉，这条“环线”横跨沪苏浙皖，串联起长三角地区的上海、南京、合肥、杭州4座枢纽城市，途经沪宁城际、宁蓉铁路、京港高铁、宁安铁路、池黄高铁、杭昌高铁、沪昆高铁共7条高铁线路，助力长三角“外循环”四通八达，“内循环”顺畅抵达。

数据显示，截至2023年底，我国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里，“八纵八横”高铁网主通道已建成80%、在建15%，路网布局和结构功能不断优化，高铁的快速发展吸引大量客流通过铁路实现出行。

今年1至5月，全国铁路发送旅客17.3亿人次，同比增长20.2%。为了进一步保障旅客平安有序出行，铁路部门用好新开通高铁线路运力，动态分析铁路12306售票和候补购票数据，及时在热门地区、方向和时段加大运力投放。

国铁集团党组书记、董事长刘振芳表示，到2025年全国铁路营业里程将达到16.5万公里，其中高铁5万公里，铁路网覆盖99.5%的城区人口20万以上城市，高铁网覆盖97.2%的城区人口50万以上城市，有力支撑区域协调发展。（记者訾谦）

(责编：王仁宏、李楠桦)
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