记者14日从商务部获悉，5月份，中国货物贸易总体保持稳中有进态势，表现符合预期。从行业角度来看，消费电子、家居、部分高附加值机电3类产品市场需求稳定。

一是消费电子类产品。在渡过周期性低谷后，电子产品逐步恢复增长，据统计，一季度手机、笔记本电脑全球出货量分别增长约10%、4%，复苏回暖势头明显。在终端产品需求带动下，5月中国集成电路出口、进口金额分别增长34.8%、22%。

二是家居产品。海外主要市场去库存取得一定效果，家具、纺织服装等产品补库存动力较强，奥运会等一系列体育赛事也带动了电视机等产品的需求，5月家电出口金额增长23.5%。

三是部分高附加值机电产品。我国汽车、船舶依托完整产业链和技术优势，产品竞争力不断增强，5月出口金额分别增长20.3%、67.7%。

商务部新闻发言人何亚东表示，下半年中国外贸发展面临的形势仍然比较复杂。主要表现在外需增势并不稳固，主要市场补库存力度和持续性有待观察，地缘政治、贸易壁垒、航运价格等干扰因素增多，企业接单履约仍面临较多不确定性。商务部将进一步发挥稳外贸政策的综合效能，切实帮助企业纾困解难，持续培育外贸新动能，全力推动外贸质升量稳。（记者谢希瑶）

(责编：王仁宏、李楠桦)

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