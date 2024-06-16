D909次动车组列车蓄势待发。人民网记者 乔雪峰摄

人民网北京6月16日电 （记者乔雪峰）15日晚8时许，D909次动车组列车从北京西站启动，D907次从上海虹桥站启动，分别奔向香港西九龙站，这是京港、沪港间首次开行高铁动卧列车。

“真是太方便了，晚上从北京出发，第二天早上到达香港，一点不耽误事，还能得到充足休息。”在北京西站候车室，候车的李女士接受记者采访时表示，这次能乘坐首发的京港动卧列车回港，心情十分高兴。

据李女士介绍，由于工作原因，她需要频繁往来于北京与香港之间，之前机场离家较远，每次出行都要舟车劳顿，选择高铁硬座，时间长还得不到很好的休息，让她也是很苦恼。如今，京港间实现夕发朝至，让香港与内地间人员往来更加便利，也让李女士有了一个更好的乘车选择。

据国铁集团客运部负责人介绍，15日起，北京西、上海与香港红磡站间开行的普速直通车Z97/98、Z99/100次提质升级为北京西、上海虹桥与香港西九龙站间的高铁动卧列车D909/910、D907/908次，北京、上海至香港的全程旅行时间分别由24小时31分、19小时34分压缩至12小时34分、11小时14分。

北京西站副站长李超接受记者采访时表示，此次开行高铁动卧列车是对原有北京西、上海与香港红磡站间普速直通车的提质升级。D909次列车20时13分自北京西站开出，次日8时47分抵达香港西九龙站；D910次高铁动卧列车从香港西九龙站的发车时间为18时24分，次日6时53分抵达北京西站。

“此次高铁动卧列车开行日起由原普速直通车的隔日开行改为周五、周六、周日、周一开行模式，每周开行数量由原普速直通车的14列增至高铁动卧列车的16列，为旅客周末往返提供便利。”李超表示，随着高铁动卧列车的首发，京港两地之间的联系将更加紧密。便捷、舒适、高效的高铁动卧列车将成为连接两地的重要交通方式，为旅客带来更为便捷、舒适的出行体验。

来北京旅游的一对香港夫妇，在新闻上听到高铁动卧列车首发的消息以后，回程就选择搭乘该趟列车。“对于老年人来讲，能够躺着的动卧比白天的高铁舒服许多，夕发朝至的旅程也可以节省住宿费用，车票价格还比较实惠。”

据李超介绍，高铁动卧列车由2个二等座车厢、13个动卧车厢、1个餐车组成，每列车过境席位增至600多席，较原普速直通车大幅增加。通关方面，由原普速直通车始发、终到站“两地两检”模式改为高铁列车统一在香港西九龙站实行“一地两检”，通关时间大幅压缩。

此外，原普速直通车跨境旅客仅能从北京、上海、香港三个站点出发或到达，乘坐京港、沪港动卧列车的旅客可在高铁列车沿线的石家庄、广州、深圳北、杭州东等多个站点出发或到达，旅客跨境旅行更加便捷。

据中国铁路北京局相关负责人介绍，为确保此次首发列车的顺利运行，中国铁路北京局北京客运段结合京港文化特点，精心选拔了一批有丰富高铁动卧服务经验和熟练业务技能的乘务人员。“他们均经过了严格的服务礼仪与形体训练，还针对进港列车特点、票据业务、应急处置等方面进行了强化学习，制定了系列应急演练计划，通过实景化、实战化的应急演练，提高乘务人员的应急处置能力。”

(责编：王仁宏、高雷)

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