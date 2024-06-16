人民网北京6月16日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，6月15日零时起，全国铁路实行新的列车运行图，安排图定旅客列车12690列，较现图增加205列；开行货物列车22595列，较现图增加74列，铁路客货运输能力、服务品质和运行效率进一步提升。

国铁集团运输部负责人介绍，此次调图是铁路部门对全国铁路列车运行方案进行的一次优化调整，铁路网整体功能进一步提升，客货运输能力进一步增强，为我国经济持续回升向好和人民群众生产生活提供强有力的运输保障。

京广高铁全线按时速350公里高标运营

运输品质进一步提升

京广高铁武广段安全标准示范线全面建成，京广高铁全线实现复兴号动车组列车按时速350公里高标运营，运输能力总体提升4.2%，北京西、武汉至广州南间最快旅行时间分别为7小时16分、3小时17分，分别压缩22分、23分；长沙南至广州南间最快旅行时间为1小时59分，压缩19分。

全线安排停站少、速度快、旅时短的标杆列车99列，较原图增加36列，辐射20个省级行政区。在郑州至武汉、武汉至长沙、长沙至衡阳等繁忙区段分别增加动车组列车16列、16列、14列。每日8时至18时间，京广高铁武广段每小时安排开行1至3列标杆列车，满足不同时段旅客高品质出行需求。

京广高铁武汉、汉口、长沙南、广州白云等枢纽站接发动车组数量分别增加13列、14列、36列、37列。按照列车开行时间和方向，优化武汉至深圳北、广州南间始发车车次编排，进一步提高车次辨识度，方便旅客选择。

完善中西部地区列车开行结构

为中部地区崛起和西部大开发提供有力支撑

此次调整后，在郑州、武汉、长沙等城市间增开复兴号动车组标杆列车28列，进一步压缩中部地区省会城市间时空距离；增开郑州、太原、武汉等中部城市至广州、深圳、珠海、济南、连云港、杭州、桂林等方向动车组列车20列，其中首开太原至深圳动车组列车，两地间旅行时间为8小时17分，较普速旅客列车压缩27小时57分，进一步提升了中部地区城市高铁列车的通达性。

统筹运用普铁和高铁运力资源，兰新高铁增开乌鲁木齐至峨眉、西安间快速旅客列车各2列，同时将兰新铁路8列旅客列车调整至兰新高铁运行；增开兰州西至广州南标杆列车1列，两地间10 小时以内可达，较目前压缩2小时34分；在南宁东至北京西间首次开行夕发朝至动卧列车2列；在大理至深圳、成都至珠海、泸州至北京、重庆至黄山等城市间首开动车组列车，增开昆明、丽江至香格里拉动车组列车8列，促进西部区域人员流动和经贸往来。

该负责人表示，此次调图还为即将开通运营的兰张高铁兰州至武威段、巴中至南充高铁、日兰高铁庄寨至兰考段等新线列车运行作出安排，中西部地区路网整体效能将进一步提升。

优化部分旅客列车运行方案

服务国家战略和区域经济社会发展

优化首都枢纽客站分工，北京站首次开行经由京沪高铁运行的动车组列车，可达上海、青岛、厦门等主要旅游城市，安排2列京广高铁标杆列车在北京站始发终到，在石家庄至张家口站间首次开行直达动车组列车2列，在石家庄至秦皇岛站间增开动车组列车2列，在北京西至雄安站间增开动车组列车2列，助力京津冀协同发展。

首次开行乌兰浩特至青岛北普速旅客列车、沈阳北至汉口动车组列车，在北京朝阳至哈尔滨西站间增开动车组列车2列，进一步提升进出关客运能力，强化东北地区与其他区域互联互通，助力东北全面振兴。

用好4月26日开通运营的池州至黄山高铁，优化皖南地区列车开行方案，安排武汉、郑州至杭州及黄山至上海、南京、合肥、杭州等方向的动车组列车38列，密切长三角区域内城市联系，推动皖南地区加快融入长三角一体化发展；安排位于黄金旅游区的九华山、黄山西站分别停靠动车组列车29列、24列，助力沿线旅游经济高质量发展。

在香港西九龙至广州东、深圳北站间分别增开动车组列车6列、4列，在香港西九龙至张家界西间首次开行动车组列车，在京港、沪港间首次开行夕发朝至的高铁动卧列车，促进香港与内地人员往来。

安排以省会城市为始发终到站、沿途停靠乡镇车站的乡村振兴列车12列，覆盖黑龙江、山东、陕西、湖南部分地区，增加京广高铁、赣瑞龙铁路、龙漳铁路沿线的耒阳、南靖、瑞金等县市车站列车停靠数量，增强了铁路运输的普惠性、均衡性、可及性，促进乡村与城市间人员流动，助力乡村经济发展。

优化货运产品供给

助力畅通国内国际双循环

统筹市场需求和货运能力，优化货运产品供给，进一步拓展国内快捷物流圈，增开跨铁路局集团公司快运班列25列，其中中欧班列5列、中亚班列2列、多式联运班列11列、城际班列7列。兰新铁路增开货物列车6列，进一步提升疆煤外运能力。

增开临河至任丘、黄岛至介休、轮台至李鹊大宗货物直达列车3列，太原至中卫、青岛至盐城等铁路增开货物列车32列，为重点物资运输提供有力支撑。

利用南昌东至深圳站间2列动车组确认列车办理高铁快运批量运输，提升铁路物流时效，满足客户多样化需求。加强中欧（亚）班列运输组织，精心编制中欧班列全程时刻表，新增铺画重庆、武汉、义乌、广州等与德国杜伊斯堡、波兰华沙间全程时刻表中欧班列，保障国际供应链产业链稳定畅通。

提升客货运输服务品质

让旅客和客户体验更美好

持续优化铁路12306服务功能，提升旅客购票体验，扩大计次票、定期票、旅游套票等新型票制产品应用范围，对实行市场化票价机制的动车组列车推出更为灵活的票价折扣，最低4折，让旅客享受更多优惠票价。

优化站车服务，全国120个车站可实现便捷换乘，80个车站提供互联网订餐服务，铁路畅行码覆盖所有动车组列车，探索适老化新服务新举措，持续提升列车餐饮服务品质。

开好公益性“慢火车”，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴提供支撑。开好 “熊猫专列”“天山号”“京和号”等精品旅游列车，打造消费新场景，助力旅游经济发展。

深化铁路货运改革创新，加快推进铁路现代物流体系建设，发挥全国40个铁路物流中心作用，大力开展物流总包服务，积极推广物流金融服务，优化95306货运平台功能，提升服务质量，发展多式联运，有效降低社会物流成本。

(责编：王仁宏、高雷)

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