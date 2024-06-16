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全国统一销毁侵权假冒伪劣商品3300吨 货值3.3亿元

2024年06月16日09:37 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，6月14日，国家质量强国建设协调推进领导小组办公室、市场监管总局联合组织开展2024年侵权假冒伪劣商品全国统一销毁行动。

近年来，各地各有关部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，大力强化知识产权保护，严厉打击侵权假冒，多次组织开展侵权假冒伪劣商品统一销毁行动，有效维护中外权利人和消费者合法权益，护航经济社会高质量发展。

据悉，此次侵权假冒伪劣商品全国统一销毁活动主会场设在山西省临汾市，21个省（区、市）相关城市设分会场，主、分会场视频连线同步销毁。

据市场监管总局相关负责介绍，此次行动全国共销毁侵权假冒伪劣服装鞋帽、食品药品、化妆品、烟酒和作弊电子秤、盗版出版物等200多个品种、3300吨、货值达3.3亿元。销毁采取绿色环保、无害化方式进行。

(责编：王仁宏、高雷)
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