得物荣获上海市质量金奖
近日，上海市人民政府印发《上海市人民政府关于表彰2023-2024年上海市政府质量奖获奖项目的决定》，其中，得物质量管理模式荣获上海市质量金奖。
据悉，上海市质量金奖是上海市质量管理领域的最高荣誉，每两年评选一次，由上海市人民政府根据《中华人民共和国产品质量法》《质量强国建设纲要》等相关规定，经过部门推荐、资格审查、资料评审、现场评审、综合评价和上海市政府质量奖审定委员会最终审定，过程历时一年多。
相关专家认为，得物的消费服务、科技创新、社会责任、人才管理等领域的质量管理具有创新性、示范性、先进性，在行业处于领先地位。
得物App通过“先鉴别，后发货”的模式，有效解决了假冒伪劣商品问题，提升了消费者信心。其超级品质保障中心对商品进行严格的品质查验，包括拍照留档、多重鉴别等环节。得物App建立了超过10万件商品的正品样品库，积累了庞大的查验鉴别体系，并投入亿元建成全球领先的科研级鉴别实验室，拥有多项检验检测领域的专利证书。
得物App一直探索用科技创新给消费者更好的体验，技术团队将计算机识别、人工智能等科技创新应用于查验鉴别领域。其人工智能查验系统与得物鉴别专家的鉴别结果吻合度在99.9999%以上，覆盖箱包、手表、鞋类、服饰、配饰、奢侈品、户外运动、美妆等众多品类。此外，得物App开发的AR试穿试戴功能在全球同行中精度领先，提升了消费者的购物体验。
在查验鉴别保障正品的基础上，得物App对品质的保障标准不断延展，形成了多维度的“至严”把控体系，满足用户对品质消费的广泛需求。得物App聚集了新潮商品，成为全球年轻人的品质生活平台，也是品牌发售和运营的首选平台。
得物App重视年轻用户的真实需求，邀请用户参与品牌评审，实时关注消费者反馈，跟踪品质保障。得物App还帮助中国品牌更亲近年轻人，提供满足年轻审美的产品，打造优秀中国品牌。
自成立以来，得物App把帮助年轻人“得到美好事物”当作使命，企业文化和人才培养体系吸引了全国年轻人才，打造了学习型组织，成为年轻人向往的公司。得物App积极投身社会公益，践行社会责任，提升了员工的自豪感。
得物App相关负责人表示，将继续立足品质，提升质量管理能力，保障品质消费，推动行业高质量发展，服务高品质生活。
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