人民网苏州7月9日电 （记者栗翘楚）细胞与基因治疗、核酸药物、AI制药、医疗机器人、心脑血管植介入医疗器械……作为苏州工业园区的“一号产业”，一批生物医药企业在苏州生物医药产业园“拔节生长”。如今，园区内已聚集620余家高科技研发企业，形成新药创制、医疗器械、生物技术等产业集群效应。

特殊物品在生物医药产业的药物研发、生产、检验等多个环节中起着关键作用。为助力“一号产业”茁壮成长，南京海关所属苏州工业园区海关积极发挥职能优势，创新监管模式，优化服务机制。

苏州沙砾生物科技有限公司供应链经理伍俭介绍，加入特殊物品联合监管试点后，特殊物品进口难的问题解决了，审批流程也简化了，通关时效提高了40%。

据了解，入境特殊物品联合监管机制是南京海关与苏州市人民政府联合推出的一项创新举措，该机制对进口特殊物品实行“企业生物安全控制体系评估+入境前综合评估和办理审批+入境后后续监管”的管理模式，进一步优化审批流程，实现特殊物品“进得来、通得快、管得住”。

此外，以“长三角一体化”国家战略为契机，长三角一体化特殊物品风险评估结果互认试点通过监管一体化，让企业“少跑腿”的同时，更顺畅地获取研发所需的原材料。

“通过加强区域合作，开展长三角一体化特殊物品风评结果互认试点，解决现行制度下同一生产商同种特殊物品在不同关区出入境需重复风评的难题，扫除互认障碍，从而不断提高海关通关便利化水平。”苏州工业园区海关企业管理处资质管理科科长符丽媛介绍，这项试点大大节省了企业人力和时间成本，让企业能够把精力更多地侧重在研发上。

生物医药产业既是战略性新兴产业的重要组成部分，也是形成新质生产力的重要领域，海关的优质服务助力生物医药产业的蓬勃发展。眼下，苏州工业园区正在加速生物医药“一号产业”出圈，产业产值连续多年保持20%以上增长。2023年，苏州工业园区生物医药产值达1523亿元，产业综合竞争力持续保持全国第一方阵。

(责编：王连香、高雷)

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