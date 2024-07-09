人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国开行：上半年发放1541亿元贷款支持加快建设新型能源体系

2024年07月09日10:48 | 来源：人民网
小字号

据国家开发银行最新消息，今年上半年，该行向电力、油气等能源基础设施领域发放贷款1541亿元，重点支持新型电力系统，以沙漠、戈壁和荒漠化地区为重点的大型清洁能源基地，油气“全国一张网”织网组网，以及能源储备等领域发展，助力加快建设新型能源体系，保障国家能源安全，促进经济社会绿色低碳转型。

今年上半年，国开行宁夏分行发放能源基础设施贷款23.5亿元，重点支持了一批清洁能源项目建设。6月28日，宁夏分行支持的国能灵绍直流配套200万千瓦复合光伏基地一期100万千瓦成功并网发电，茫茫沙漠中的“光伏蓝海”，将西部丰富的太阳能资源转化为绿色电能，源源不断送往东部。项目充分利用宁夏灵武煤矿沉陷区土地资源，实现了矿区“光伏+生态”综合治理。预计年底前，该项目将实现全容量投入运营，每年可为浙江提供清洁电能34亿千瓦时。

国开行扎实做好能源保供金融服务，上半年重点支持了国信滨海港2×100万千瓦清洁燃煤高效发电项目、中煤新集滁州发电厂2×66万千瓦超超临界机组新建工程等基础保障性和系统保障性煤电项目，蒙能集团金山热电厂2×100万千瓦煤电联营扩建等煤电与煤炭、煤电与可再生能源“两个联营”项目，以及陕西榆横矿区北区可可盖煤矿等大型煤炭基地项目，助推高效发挥煤炭、煤电兜底保障作用。同时，积极支持煤电机组节能降碳改造、灵活性改造和供热改造“三改联动”，助力提高能源使用效率。

国开行有关部门负责人表示，下一步，该行将围绕服务国家能源安全，持续加大对能源基础设施的中长期融资支持，积极助力能源领域科技创新，服务能源体系向“绿”向“新”，为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障。

(责编：曹淼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
两项中央厨房国家标准将于10月1日起实施
　　人民网北京7月9日电 （记者郝帅）据市场监督管理总局网站消息，近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布《中央厨房 建设要求》（GB/T 44142-2024）和《中央厨房 运营管理规范》（GB/T 44141-2024）两项国家标准，标准将于10月1日起实施。 作为食品经营企业对食品原料进行生产加工、品控质检、统一包装、储藏储存、配送、信息处理的场所，中央厨房依托集中采购、集中加工、集中配送的方式，正在成为餐饮业现代化转型的新趋势。…
黄河干流关键控制性工程——古贤水利枢纽进入建设阶段
　　人民网山西7月9日电 （记者黄盛）9日，随着古贤水利枢纽工程导流洞支洞掘进施工，标志着这座水沙调控和水资源调蓄能力强大、防洪减淤及生态效益显著的黄河干流关键控制性工程正式进入建设阶段。 据介绍，要保障黄河长久安澜，需要抓住水沙关系调节 “牛鼻子”，完善水沙调控机制。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部