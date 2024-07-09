据国家开发银行最新消息，今年上半年，该行向电力、油气等能源基础设施领域发放贷款1541亿元，重点支持新型电力系统，以沙漠、戈壁和荒漠化地区为重点的大型清洁能源基地，油气“全国一张网”织网组网，以及能源储备等领域发展，助力加快建设新型能源体系，保障国家能源安全，促进经济社会绿色低碳转型。

今年上半年，国开行宁夏分行发放能源基础设施贷款23.5亿元，重点支持了一批清洁能源项目建设。6月28日，宁夏分行支持的国能灵绍直流配套200万千瓦复合光伏基地一期100万千瓦成功并网发电，茫茫沙漠中的“光伏蓝海”，将西部丰富的太阳能资源转化为绿色电能，源源不断送往东部。项目充分利用宁夏灵武煤矿沉陷区土地资源，实现了矿区“光伏+生态”综合治理。预计年底前，该项目将实现全容量投入运营，每年可为浙江提供清洁电能34亿千瓦时。

国开行扎实做好能源保供金融服务，上半年重点支持了国信滨海港2×100万千瓦清洁燃煤高效发电项目、中煤新集滁州发电厂2×66万千瓦超超临界机组新建工程等基础保障性和系统保障性煤电项目，蒙能集团金山热电厂2×100万千瓦煤电联营扩建等煤电与煤炭、煤电与可再生能源“两个联营”项目，以及陕西榆横矿区北区可可盖煤矿等大型煤炭基地项目，助推高效发挥煤炭、煤电兜底保障作用。同时，积极支持煤电机组节能降碳改造、灵活性改造和供热改造“三改联动”，助力提高能源使用效率。

国开行有关部门负责人表示，下一步，该行将围绕服务国家能源安全，持续加大对能源基础设施的中长期融资支持，积极助力能源领域科技创新，服务能源体系向“绿”向“新”，为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障。

(责编：曹淼、高雷)

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