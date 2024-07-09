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海信电视德国市场增幅明显

2024年07月09日14:18 | 来源：中国网科技
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原标题：欧洲杯带动消费增长：海信电视德国市场增幅明显

　　2024欧洲杯再次展现足球经济的带动作用。根据最新出炉的GfK数据，今年6月，海信电视在德国市场量占率达到15.2%，同比增长3.4个百分点，稳居中国品牌第一。通过坚持技术创新，中国品牌在全球高端市场正在展现强大的竞争力和发展潜力。

　　自2016年以来，海信已经三次赞助欧洲杯：首次赞助欧洲杯，海信以树立品牌、建设网络为主；第二次赞助，海信实现了各子品牌、各产品线全面国际化推广；如今第三次赞助，海信将战略目标聚焦于向高端市场挺进。

　　德国是欧洲第一人口大国，拥有8320万人口，与欧洲其他国家相比，德国市场是一个规模庞大又崇尚高端的市场。 “德国人对于品牌和品质有着近乎苛刻的高要求。”海信德国公司总经理侯路介绍，基于对德国消费者追求画面震撼感和细节表现力的深入洞察，2023年以来，海信在德国推出100寸大屏电视，带动整个市场进入爆发期。截至今年6月，海信推出的100寸大屏电视销量累计位居行业第一。

　　“在德国这个品牌高地，海信推出的激光电视和百寸大屏电视是两个显示行业天花板级产品，均成功登顶行业No 1，充分证明了中国品牌的创新实力和品牌潜力。”侯路表示，截止到今年6月底，海信德国公司年累整体收入同比增长53%。

　　国际市场调研机构Omdia数据显示，2023年至2024年第一季度，海信系电视全球出货量位居世界第二，100寸电视出货量位居全球第一。

(责编：董童、陈键)
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