原标题：二季度人才流动数据：东莞掀起“抢人大战”，成渝人才吸引力突出

58同城9日发布的2024年二季度人才流动大数据显示，今年二季度，东莞地区企业招聘需求名列前茅，普工和包装工的招聘规模明显增长；新一线城市吸引更多求职者的目光，成都成为最受求职者青睐城市。

二季度，制造业生产提速，餐饮、文娱等服务消费稳中向好，带动一定招聘需求。东莞市政府2024年“一号文”提出了多项发展目标：力争到2027年底全市规模超千亿元的产业集群不少于7个，高技术制造业增加值占规上工业比重超过42%等。当地企业也开出高薪“招兵买马”。58同城数据显示，东莞成为二季度招聘需求活跃度最高的城市，招聘需求环比增长88.6%，招聘薪资环比增长12.9%，达8887元。

从招聘需求看，数据显示，二季度，北京、深圳紧随东莞之后，杭州、成都、天津、青岛等新一线城市也释放出较强的招聘需求。其中，上海、深圳等一线城市薪资仍有较大优势，平均招聘月薪分别为11074元、10005元。

新一线城市对求职者的吸引力仍在增强。数据显示，成都成为今年二季度引才代表城市，求职者简历投递量环比增长44.6%；重庆力压上海、广州，跻身简历投递量第四名。此前，58同城对毕业生就业偏好城市进行盘点，毕业生在就业城市选择上也打破了偏爱“北上广”的固有印象，首选成都、重庆等新一线。

2024年全国两会期间，全国人大代表、58同城董事长兼CEO姚劲波曾建议大学生对新行业、新职业有所了解和准备。他认为，地域之间的人才供给出现过剩和短缺并存的情况，尤其是新一线城市，例如长沙、重庆、成都等城市的机会依然很多，建议毕业生不要只把眼光放在一线城市，发展好的新一线城市也值得关注。

分析认为，作为双城经济圈的核心城市，成都和重庆先后出台了多项人才发展和支持措施，叠加舒适宜居的城市环境，吸引大批人才前来就业创业，加速各类人才聚集。 (记者 庞无忌)

(责编：曹淼、陈键)

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