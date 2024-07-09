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欧大师门窗启动极境沙漠实验室 提升健康人居设计理念

2024年07月09日15:45 | 来源：新华网客户端
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原标题：欧大师启动沙漠实验室 共谱低碳华章

在广袤无垠的内蒙古自治区阿拉善盟腾格里沙漠腹地，坐落着一个中国邮政主题邮局——沙漠邮局。炎热、孤独成为沙漠邮局夏季的标签，而这一切在2024年发生了改变。7月7日，欧大师门窗品牌发布会在广东省佛山市举办，现场宣布启动极境沙漠实验室。

“这不仅是一处实验室，更是一个倡导低碳宜居的示范空间。”欧大师门窗创始人欧阳天生介绍，之所以在距离总部2419公里的沙漠建立实验室，主要是考虑到守护人居的门窗需要经得起不同自然环境的考验。“我们希望用原创科技和产品为国家‘双碳’目标的实现贡献来自门窗行业的智慧。”

为积极响应“双碳”战略，2021年，欧大师门窗应势而生。欧大师门窗以隔热保温技术为核心导向，致力于为全球家庭及公共建筑提供系统化、个性化、高品位的门窗隔热、采光解决方案，以高标准产品降低建筑能耗，以优质服务为用户打造健康舒适的生活体验。

“从2021年到2023年，我们耗资5000万元完成23款产品的研发和试制。”欧阳天生介绍，通过不断地科技创新与工艺改进，把门窗保温性能提升了30%，热对流阻隔效率提升了60%。

现场，沙漠邮局主理人高糖糖、欧阳天生以及在场嘉宾共同见证了极境沙漠实验室启动。“我们期待欧大师极境沙漠实验室能带来更多惊喜，同时欢迎更多的朋友亲临沙漠邮局，深入了解低碳生活的理念和实践。”

自2021年底对外开放以来，沙漠邮局已寄出超过两万份明信片，承载了无数个动人的故事，成为很多人心中的“解忧杂货店”。“希望能用产品为沙漠邮局带来舒适体验，真正实现节能低碳。”欧阳天生期待，极境沙漠实验室能够持续传递欧大师门窗对自然的善意和敬意，承载守护健康人居的使命。

早在今年5月，欧大师门窗专门派出志愿团队奔赴阿拉善盟参加“一亿棵梭梭”春种活动，在沙漠中种下绿色希望。“‘守护生活温度，贡献低碳世界’一直都是欧大师的品牌使命。”欧大师门窗副总经理张文斐表示，欧大师将持续进行技术和产品革新，与全球伙伴一起共谱低碳华章。

现场还举办了欧大师门窗品牌发布，启动了iHH国际健康人居设计节。该设计节由广州设计周与欧大师门窗联袂打造，旨在汇聚国内外设计力量，提升健康人居设计理念，促进人居设计升级。

(责编：董童、陈键)
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