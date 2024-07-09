由中国互联网协会主办的2024中国互联网大会7月9日开幕，大会以“互联三十载 智汇新质变”为主题，回顾中国全功能接入国际互联网30周年的辉煌历程，展望互联网行业的未来发展。

在当日举行的开幕式上，中国互联网协会理事长尚冰表示，今年是中国全功能接入国际互联网30周年，中国互联网实现了从无到有、从小到大、从弱到强的跨越式发展，网络基础设施全球领先，网民规模飞速增长，信息技术的创新十分活跃，互联网应用蓬勃发展，多项关键指标位居全球第一。

对于互联网下一步发展方向，尚冰说，要巩固基础网络的领先优势，强化互联网技术创新能力，加快人工智能芯片、算法、框架等软硬件技术创新，构筑以大模型为代表的自主生态，加快形成新质生产力，提升融合创新的发展格局，深化高水平开放合作，持续提高国际化运营水平。

工业和信息化部总工程师赵志国认为，当前互联网加速演进升级已经成为信息革命时代潮流之先机，要聚焦强基固本，优化升级新型基础设施，稳步推进5G、千兆光网建设，统筹推进5G-A演进和6G研发创新；聚焦创新领域，加快培育新质生产力，持续增强创新发展的活力；聚焦要素融合，深度赋能新型工业化；聚焦环境优化，支撑构建新发展格局，促进创新要素有序流动和合理配置。

据介绍，本届大会以“会、展、赛、特色活动”为主线，聚焦人工智能、工业互联网、数据要素、算力、数字政府、智慧教育、数据安全等热点。（记者严赋憬）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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